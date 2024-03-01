В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха: в чем причина

Качество воздуха в Киеве ухудшилось. Причиной этому могли стать пожары в Киевской области и слабый ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

Следить за состоянием воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке https://asm.kyivcity.gov.ua и в приложении "Киев Цифровой" .

КГГА добавляет, что вероятной причиной ухудшения качества воздуха могли быть пожары в Киевской области и слабый ветер. Поэтому вредные примеси накапливаются в приземном слое воздуха.

Отмечается, что по состоянию на утро 1 марта наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Превышение предельно допустимых концентраций веществ не обнаружено.

Напомним, в Киеве недавно произошел пожар в гимназии. Детей и учителей пришлось эвакуировать.

Также в Киеве произошел взрыв в девятиэтажке в Святошинском районе, в результате чего погиб 16-летний подросток.

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