Под Киевом взорвался дом: есть пострадавшая (фото, видео)
Сегодня, 4 марта, под Киевом в поселке Триполье произошел взрыв дома. В результате инцидента пострадала женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По словам спасателей, произошел взрыв, повлекший пожар и разрушение частного жилого дома.
В результате инцидента травмы получила 70-летняя женщина.
"Пожар ликвидирован в 06:35. На происшествии работало 9 человек личного состава и 2 единицы техники", - сообщают спасатели.
Как отмечают в ГСЧС, устанавливается причина взрыва в жилом доме.
Фото: под Киевом взорвался дом (kv.dsns.gov.ua)
Пожары в Киеве и области
Напомним, в Киеве недавно произошел пожар в гимназии. Детей и учителей пришлось эвакуировать.
Также в Киеве произошел взрыв в девятиэтажке в Святошинском районе , в результате чего погиб 16-летний подросток.
Отметим, качество воздуха в Киеве ухудшилось. Причиной этому былипожары в Киевской области и слабый ветер.
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