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В Киеве произошел взрыв в многоэтажке, вспыхнул пожар: есть жертва, 100 людей эвакуировали

Киев, Четверг 08 февраля 2024 10:52
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В Киеве произошел взрыв в многоэтажке, вспыхнул пожар: есть жертва, 100 людей эвакуировали Фото: в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, погиб подросток (kyiv.dsns.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Поздно вечером, 7 февраля, в Киеве произошел взрыв в девятиэтажке в Святошинском районе. Погиб 16-летний подросток, на месте ЧП пришлось эвакуировать 100 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Так, 7 февраля, в 23:24 поступило сообщение о пожаре по ул. Симиренко в Святошинском районе.

"На месте спасатели установили, что в результате взрыва неизвестного предмета в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома произошло возгорание на площади 7 кв. м", - говорится в сообщении.

Фото с места взрыва в девятиэтажке в Святошинском районе Киева (kyiv.dsns.gov.ua)

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело молодого человека 2007 года рождения. Кроме того, в помещении был найден еще один неизвестный предмет.

"Спасатели эвакуировали на безопасное расстояние 100 жильцов дома. На место происшествия была вызвана взрывотехническая служба", - добавили в ГСЧС.

Как отметили пожарные, огонь был локализован в 23:53, ликвидирован в 00:58, 8 февраля. К ликвидации привлечены 15 человек личного состава и 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Взрывы в Киеве

В октябре прошлого года в Киеве произошел взрыв в многоэтажке. В момент ЧП в квартире, которая стала его эпицентром, находилась семья с детьми.

Кроме того, 22 июня 2023 года в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа. Сначала сообщалось об одном погибшем, позже - о двух. Позже число пострадавших возросло до 5.

Напомним, в Днепровском районе Киева 19 марта 2019 года в подъезде жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета. Мужчина, находившийся возле дома, получил баротравму. Также были повреждены стены подъезда и окна в квартирах.

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