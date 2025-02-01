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В Киевской области возникли пожары после ночной атаки: фото последствий

Борисполь, Суббота 01 февраля 2025 10:00
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В Киевской области возникли пожары после ночной атаки: фото последствий Фото: в Киевской области возникли пожары в результате атаки РФ (t.me/kyivoda)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области в ночь на 1 февраля сбивали вражеские воздушные цели. В результате атаки возникли пожары, есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

За ночь воздушная тревога в Киевской области объявлялась дважды. В регионе сбивали вражеские цели, попаданий в объекты критической инфраструктуры не было.

В результате падения обломков сбитой цели в Бориспольском районе произошло возгорание частного дома. Пожар уже ликвидировали. Также повреждены еще два частных дома, хозяйственные помещения и автомобиль. В домах выбиты окна, посечены фасады и кровли.

Фото: в Киевской области упали обломки вражеских целей (t.me/kyivoda)

В Фастовском районе из-за падения обломков произошел пожар на складе одного из предприятий. Огонь охватил 30 квадратных метров, его уже ликвидировали.

Комбинированный удар по Украине

Этой ночью, 1 февраля, российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, используя дроны и ракеты.

Сегодня армия РФ 18 дронами атаковала Запорожье, там повреждены объект инфраструктуры, дома и другие здания. Также есть попадание в Харькове, известно о жертве и пяти пострадавших.

Россияне ударили ракетой по пятиэтажке в Полтаве. В доме разрушен подъезд. Известно о трех жертвах и 10 пострадавших.

Подробнее о последствиях массированной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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