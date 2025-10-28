Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Отопительный сезон уже начался в большинстве областей Украины, на сегодня есть частичное подключение в 13 регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.
"Отопительный сезон стартовал при беспрецедентных атаках врага на объекты энергетической, тепловой генерации. Объекты жилого фонда, теплового и водопроводно-канализационного хозяйства ежедневно страдают от вражеских обстрелов", - отметил заместитель Министра развития общин и территорий Константин Ковальчук.
Он также добавил, что в Кабмине прогнозируют нелегкую зиму, но несмотря на это техническая готовность предприятий теплоснабжения коммунальной сферы позволяет начать отопительный сезон.
На сегодня более 55% объектов социальной сферы уже подключены к теплу, среди них более 5 тысяч детских садов, почти 6 тысяч учебных заведений и более 2 тысяч - учреждений здравоохранения. Постепенно тепло подается и в жилые дома - на сегодня есть частичное подключение в 13 регионах.
В целом для старта отопительного сезона к работе были подготовлены более 17,5 тысячи котельных и 17 тысяч километров тепловых сетей, из которых 340 км были заменены, проведены капитальные ремонты и замены котлов.
Что предшествовало
Стоит заметить, что старт отопительного сезона в Украине затянулся из-за регулярных российских обстрелов и теплой погоды. Однако в некоторых областях уже дали тепло в квартиры.
Например, Сумы постепенно входят в отопительный сезон. По данным местных властей, теплоснабжение в городе подается по графику.
Для полного развертывания теплоснабжения нужно 3-5 суток, это необходимо для безопасного и равномерного запуска тепла в дома.