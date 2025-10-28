Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам

Отопительный сезон уже начался в большинстве областей Украины, на сегодня есть частичное подключение в 13 регионах.

"Отопительный сезон стартовал при беспрецедентных атаках врага на объекты энергетической, тепловой генерации. Объекты жилого фонда, теплового и водопроводно-канализационного хозяйства ежедневно страдают от вражеских обстрелов", - отметил заместитель Министра развития общин и территорий Константин Ковальчук.

Он также добавил, что в Кабмине прогнозируют нелегкую зиму, но несмотря на это техническая готовность предприятий теплоснабжения коммунальной сферы позволяет начать отопительный сезон.

На сегодня более 55% объектов социальной сферы уже подключены к теплу, среди них более 5 тысяч детских садов, почти 6 тысяч учебных заведений и более 2 тысяч - учреждений здравоохранения. Постепенно тепло подается и в жилые дома - на сегодня есть частичное подключение в 13 регионах.

В целом для старта отопительного сезона к работе были подготовлены более 17,5 тысячи котельных и 17 тысяч километров тепловых сетей, из которых 340 км были заменены, проведены капитальные ремонты и замены котлов.