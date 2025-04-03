В Буковеле мужчина бил палкой лошадь: какое наказание ему грозит (видео)

В Буковеле зафиксировали случай жестокого обращения с лошадью. Видео, на котором мужчина бьет животное палкой, вызвало резонанс в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на зоозащитную организацию UAnimals и полицию Ивано-Франковской области .

Как сообщили в зоозащитной организации UAnimals, 2 апреля пользователи начали отмечать их в видео, на котором лошадь безуспешно пытается тянуть бревна, после чего мужчина неоднократно бьет ее, в том числе по ногам. Инцидент, вероятно, произошел возле отеля Mountain Residence Hotel в Буковеле, где животное могли эксплуатировать во время строительных работ.

На жестокое обращение также отреагировали правоохранители. В тот же день туристы, которые стали свидетелями происшествия, сообщили о нем в полицию. Патрульные прибыли на место, отобрали показания и зарегистрировали инцидент. Уже вскоре была установлена личность нарушителя - им оказался житель Закарпатской области, 1990 года рождения.

Юристы UAnimals подали заявление в Главное управление полиции в Ивано-Франковской области по статье 89 КУоАП о жестоком обращении с животными. Санкция этой статьи предусматривает штраф от 3400 до 5100 гривен.

Полиция призывает граждан быть неравнодушными и сообщать о подобных случаях на линию 102.