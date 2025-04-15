Подростки могли стрелять по животным в Киевской области: полиция начала проверку

В Броварах Киевской области подростков подозревают в стрельбе по животным. Полиция уже взялась за проверку шокирующего сообщения, появившегося в соцсетях.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram ГУНП в Киевской области .

Полицейские Броварского райуправления зарегистрировали событие и начали проверку. Граждан, которым известна любая информация об этом случае, просят обращаться в полицию по телефону 097 759 43 24 или на спецлинию "102".

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства инцидента с участием подростков в Броварах, которые, вероятно, стреляли по животным. Как сообщили правоохранители, сегодня, 15 апреля, во время мониторинга соцсетей было обнаружено соответствующее сообщение.

Ранее РБК-Украина писало, что в Ровенской области мужчина застрелил собаку своей тети, утверждая, что животное ранее нападало на его овец. Инцидент произошел 10 апреля в селе Ильин. Женщина услышала выстрел и крик собаки, после чего обнаружила, что ее пес погиб. Мужчина объяснил, что сделал выстрел, чтобы напугать собаку, но не уверен, попал ли в нее. Полиция начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.

До того, в феврале, в одном из населенных пунктов Одесской области 25-летний мужчина, находясь в гостях, застрелил собаку хозяев из пневматической винтовки после того, как узнал, что животное якобы ест кур. Собака погибла от пулевого ранения. Полиция сообщила мужчине о подозрении в жестоком обращении с животными, что предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

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