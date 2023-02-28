В Киевской области полиция обнаружила обломки беспилотников, которые сбили вчера ночью (фото)

Во вторник, 28 февраля, в Киевской области обнаружили обломки беспилотников, которыми РФ вчера ночью атаковала регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника ГУНП в Киевской области Андрея Небитова.