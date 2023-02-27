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Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб

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Понедельник 27 февраля 2023 07:15
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб Фото: российские войска атаковали Украину 14 дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 27 февраля, с 23:00 до утра атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что оккупанты применили по территории северных и западных областей страны 14 БпЛА типа Shahed. Предварительно, 11 дронов этого типа сбили украинские силы противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что украинские военные с сентября 2022 года уничтожили более 650 крылатых ракет и более 610 дронов-камикадзе, которыми войска РФ били по территории Украины.

Также сообщалось, что украинские силы противовоздушной обороны сбили разведывательный беспилотник россиян в Киевской области во время воздушной тревоги 23 февраля.

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