Войска РФ ночью пытались атаковать Киев "Шахедами": силы ПВО сбили 9 дронов

Оккупанты ночью пытались атаковать Киев "Шахедами". В воздушном пространстве вокруг столицы украинские силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ГВА.

"В воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 БПЛА. По предварительной оценке, враг применил баражирующие боеприпасы Shahed. Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени", - заявил руководитель Киевской ГВА Сергей Попко.

По его словам, таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель – истощить силы ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась 5 с половиной часов.

"По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо силам нашей противовоздушной обороны", - добавил он.