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В Київській області поліція виявила уламки безпілотників, які збили вчора вночі (фото)

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Київська область, Вівторок 28 лютого 2023 20:12
В Київській області поліція виявила уламки безпілотників, які збили вчора вночі (фото) Фото: В Київській області поліція виявила уламки безпілотників, (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 28 лютого, у Київській області виявили уламки безпілотників, якими РФ вчора вночі атакувала регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника ГУНП в Київській області Андрія Нєбитова.

"Уламки ворожого "шахеда" знищили вибухотехніки Київської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частини збитого силами ППО безпілотника знайшли після вчорашніх нічних обстрілів на території одного із районів області.

"Під час огляду поліцейські виявили уламок бойової частини ударного безпілотника з підривником та ліквідували його на місці", - додав Нєбитов.

Нагадаємо, що окупанти вночі намагалися атакувати Київ "Шахедами". У повітряному просторі довкола столиці українські сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе.

Російські війська сьогодні вночі, 27 лютого, з 23.00 до ранку атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва.

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