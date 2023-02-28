В Київській області поліція виявила уламки безпілотників, які збили вчора вночі (фото)
У вівторок, 28 лютого, у Київській області виявили уламки безпілотників, якими РФ вчора вночі атакувала регіон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника ГУНП в Київській області Андрія Нєбитова.
"Уламки ворожого "шахеда" знищили вибухотехніки Київської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що частини збитого силами ППО безпілотника знайшли після вчорашніх нічних обстрілів на території одного із районів області.
"Під час огляду поліцейські виявили уламок бойової частини ударного безпілотника з підривником та ліквідували його на місці", - додав Нєбитов.
Нагадаємо, що окупанти вночі намагалися атакувати Київ "Шахедами". У повітряному просторі довкола столиці українські сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе.
Російські війська сьогодні вночі, 27 лютого, з 23.00 до ранку атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва.
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