Где именно и почему ухудшилось качество воздуха

Украинцам рассказали, что утром 18 ноября качество воздуха временно ухудшилось в двух населенных пунктах Киевской области:

в поселке Иванков ;

; в городе Бровары.

Там был зафиксирован умеренный уровень мелкодисперсной пыли.

"В других населенных пунктах Киевской области качество воздуха остается в пределах безопасных норм", - отметили в ОВА.

То есть превышений допустимого содержания химических и биологических веществ обнаружено не было.

"Уровень гамма-излучения соответствует природному фону", - сообщили специалисты.

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Как на загрязнение влияет текущая погода

По данным Киевской областной военной (государственной) администрации, концентрация мелкодисперсной пыли "постепенно снижается".

Гражданам объяснили, что ветер, облачность и дожди - способствуют перемешиванию приземного слоя атмосферы.

"Поэтому застоя вредных веществ нет. Индекс качества воздуха остается хорошим", - уточнили эксперты.

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Что советуют жителям Иванкова и Броваров

В ОВА напомнили, что длительное влияние таких частиц (мелкодисперсной пыли) может вызывать дискомфорт при дыхании.

Отмечается, что особенно чувствительны к ним дети, люди старшего возраста и те, кто имеет повышенную чувствительность к раздражителям.

Учитывая такую ситуацию, специалисты рекомендуют: