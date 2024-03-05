ua en ru
Вт, 05 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киевская служба спасения и ГСЧС локализуют пожар вблизи озера Тягле

Вторник 05 марта 2024 22:34
UA EN RU
Киевская служба спасения и ГСЧС локализуют пожар вблизи озера Тягле Фото: киевская служба спасения и ГСЧС локализуют пожар вблизи озера Тягле (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Сергей Новиков

Спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения" и ГСЧС делают все, чтобы предотвратить распространение огня и локализовать пожар, который произошел на открытой территории вблизи озера Тягле. В то же время, чиновники КГГА требуют от правоохранительных органов расследовать причины пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

Пожар произошел из-за возгорания травяного настила и камыша.

Как сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА, работа спасателей осложнена тем, что пути подъезда к ячейкам пожара подтоплены.

Заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопов и Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА обращаются в Главное управление Национальной полиции в Киеве с просьбой провести расследование обстоятельств пожара и в случае установления факта поджога привлечь виновных к ответственности.

Пожары в Киеве

Напомним, сегодня, 5 марта, на территории столичного рынка на Борщаговке произошло возгорание.

Спасатели в комментарии РБК-Украина рассказали, что загорелись два киоска.

Также в начале декабря прошлого года в Киеве начался пожар в котельном помещении здания СТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Пожар
NEWS
Шмыгаль о возвращении украинцев из-за границы: об админмерах речь не идет
Шмыгаль о возвращении украинцев из-за границы: об админмерах речь не идет
DAILY
"Рейды" Сырского и новый фронт. Как Авдеевка изменила поле битвы и готовится ли РФ к лету
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Рейды" Сырского и новый фронт. Как Авдеевка изменила поле битвы и готовится ли РФ к лету