В Киеве произошел пожар на СТО: есть пострадавший (фото)
Спасатели потушили начавшийся сегодня, 3 декабря, пожар в одном из столичных СТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.
По данным службы, сегодня в 11:10 поступило сообщение о пожаре на ул. Сумской. Пожар возник в котельном помещении здания СТО.
Спасатели сообщают, что уже в 11:37 возгорание было ликвидировано на площади 20 кв.
"После ликвидации пожара в бригаду скорой медицинской помощи, которая была на месте, обратился один из работников СТО с ожогами левой кисти руки. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение", - добавили в ГСЧС.
Пожар в столице
Напомним, масштабный пожар произошел на станции технического обслуживания в Соломенском районе Киева во вторник, 14 ноября.
Мы также писали, как в центре Киева вспыхнул пожар, сопровождавшийся сильным задымлением. ГСЧС сообщила, что на Подоле горело кафе. Жертв и пострадавших нет.
Кроме того, к вечеру 12 ноября в Дарницком районе Киева загорелся склад со стройматериалами.
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