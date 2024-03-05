Київська служба порятунку та ДСНС локалізують пожежу поблизу озера Тягле

Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку" та ДСНС роблять усе, щоб запобігти поширенню вогню та локалізувати пожежу, що сталася на відкритій території поблизу озера Тягле. Водночас посадовці КМДА вимагають від правоохоронних органів розслідувати причини пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

Пожежа сталася через загоряння травʼяного настилу та очерету.

Як інформує Департамент муніципальної безпеки КМДА, робота рятувальників ускладнена тим, що шляхи під'їзду до осередків пожежі підтоплені.

Заступник голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів та Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА звертаються до Головного управління Національної поліції у місті Києві з проханням провести розслідування обставин пожежі та у випадку встановлення факту підпалу притягнути винних до відповідальності.

Пожежі у Києві

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, на території столичного ринку на Борщагівці сталося загоряння.

Рятувальники в коментарі РБК-Україна розповіли, що загорілися два кіоски.

Також на початку грудня минулого року у Києві почалася пожежа у котельному приміщенні будівлі СТО.

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