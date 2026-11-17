Киевская кольцевая электричка увеличивает количество рейсов между левым и правым берегами столицы. С 18 по 20 ноября пассажиры смогут воспользоваться 16 дополнительными поездами в утренние и вечерние часы пик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Kyiv City Express.
Дополнительные рейсы будут курсировать по маршрутам Почайна - Дарница - Выдубичи и обратно, со всеми промежуточными остановками. Они станут альтернативой пассажирам, которым нужно добраться до станций синей и зеленой веток метро или от них.
Уже к вечеру 17 ноября запустят первые восемь дополнительных рейсов. С 18 по 20 ноября они будут курсировать вместе с 96 основными рейсами на полном кольце - по восемь дополнительных поездов утром и вечером.
Вечерние рейсы (17-20 ноября):
Утренние рейсы (18-20 ноября):
Вечерние рейсы (17-20 ноября):
Утренние рейсы (18-20 ноября):
Подробное расписание поездов доступно на официальном сайте Kyiv City Express.
В компании предупредили, что из-за ситуации с безопасностью возможны оперативные задержки. Билеты на поезда можно приобрести, в частности, в приложении "Укрзализныци".
Напомним, во время российской атаки на Киев 17 ноября повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому в отдельных районах столицы возникли перебои с водо- и теплоснабжением. Также падение обломков повлекло за собой пожары в нескольких районах города.
Кроме того, повреждения получили Южный и Северный мосты, поэтому движение ими перекрыли в обоих направлениях. Специалисты оценивают состояние сооружений и определяют, когда можно будет восстановить проезд. Общественный транспорт, курсировавший по этим мостам, перенаправили через Подольский мостовой переход.
Также после обстрела временно остановили движение поездов по наземному участку "зеленой" линии метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор". Поезда курсируют только подземной частью - между "Сырцем" и "Выдубичами". Из-за перекрытия мостов на левом берегу образовались значительные пробки.