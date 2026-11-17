Дополнительные рейсы будут курсировать по маршрутам Почайна - Дарница - Выдубичи и обратно, со всеми промежуточными остановками. Они станут альтернативой пассажирам, которым нужно добраться до станций синей и зеленой веток метро или от них.

Когда будут курсировать дополнительные поезда

Уже к вечеру 17 ноября запустят первые восемь дополнительных рейсов. С 18 по 20 ноября они будут курсировать вместе с 96 основными рейсами на полном кольце - по восемь дополнительных поездов утром и вечером.

Маршрут Почайна - Дарница - Выдубичи

Вечерние рейсы (17-20 ноября):

Д10: Почайна - 16:59, Дарница - 17:26-17:34, Выдубичи - 17:45;

Д12: Почайна - 17:59, Дарница - 18:24-18:32, Выдубичи - 18:44;

Д14: Почайна - 18:59, Дарница - 19:24-19:34, Выдубичи - 19:46;

Д16: Почайна - 19:59, Дарница - 20:24-20:32, Выдубичи - 20:42.

Утренние рейсы (18-20 ноября):

Д02: Почайна - 05:59, Дарница - 06:24-06:32, Выдубичи - 06:44;

Д04: Почайна - 06:59, Дарница - 07:24-07:32, Выдубичи - 07:44;

Д06: Почайна - 07:59, Дарница - 08:24-08:32, Выдубичи - 08:44;

Д08: Почайна - 08:59, Дарница - 09:24-09:32, Выдубичи - 09:44.

Маршрут Выдубичи - Дарница - Почайна

Вечерние рейсы (17-20 ноября):

Д09: Выдубичи - 17:00, Дарница - 17:11-17:19, Почайна - 17:44;

Д11: Выдубичи - 17:53, Дарница - 18:04-18:17, Почайна - 18:44;

Д13: Выдубичи - 18:55, Дарница - 19:07-19:17, Почайна - 19:43;

Д15: Выдубичи - 19:58, Дарница - 20:10-20:18, Почайна - 20:45.

Утренние рейсы (18-20 ноября):

Д01: Выдубичи - 05:52, Дарница - 06:06-06:16, Почайна - 06:44;

Д03: Выдубичи - 06:52, Дарница - 07:06-07:16, Почайна - 07:44;

Д05: Выдубичи - 07:52, Дарница - 08:04-08:16, Почайна - 08:44;

Д07: Выдубичи - 08:52, Дарница - 09:04-09:17, Почайна - 09:44.

Где посмотреть расписание

Подробное расписание поездов доступно на официальном сайте Kyiv City Express.

Как будут курсировать дополнительные рейсы кольцевой электрички в Киеве (инфографика: Kyiv City Express)

В компании предупредили, что из-за ситуации с безопасностью возможны оперативные задержки. Билеты на поезда можно приобрести, в частности, в приложении "Укрзализныци".

Атака на Киев 17 ноября

Напомним, во время российской атаки на Киев 17 ноября повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому в отдельных районах столицы возникли перебои с водо- и теплоснабжением. Также падение обломков повлекло за собой пожары в нескольких районах города.