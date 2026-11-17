Київська кільцева електричка збільшує кількість рейсів між лівим і правим берегами столиці. Із 18 до 20 листопада пасажири зможуть скористатися 16 додатковими поїздами у ранкові та вечірні години пік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Kyiv City Express.
Додаткові рейси курсуватимуть за маршрутами Почайна - Дарниця - Видубичі та у зворотному напрямку, з усіма проміжними зупинками. Вони стануть альтернативою для пасажирів, яким потрібно дістатися до станцій синьої та зеленої гілок метро або від них.
Уже ввечері 17 листопада запустять перші вісім додаткових рейсів. Із 18 до 20 листопада вони курсуватимуть разом із 96 основними рейсами на повному кільці - по вісім додаткових поїздів уранці та ввечері.
Вечірні рейси (17-20 листопада):
Ранкові рейси (18-20 листопада):
Вечірні рейси (17-20 листопада):
Ранкові рейси (18-20 листопада):
Детальний розклад руху поїздів доступний на офіційному сайті Kyiv City Express.
У компанії попередили, що через безпекову ситуацію можливі оперативні затримки. Квитки на поїзди можна придбати, зокрема, у застосунку "Укрзалізниці".
Нагадаємо, під час російської атаки на Київ 17 листопада пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Через це в окремих районах столиці виникли перебої з водо- та теплопостачанням. Також падіння уламків спричинило пожежі в кількох районах міста.
Крім того, пошкоджень зазнали Південний і Північний мости, тому рух ними перекрили в обох напрямках. Наразі фахівці оцінюють стан споруд і визначають, коли можна буде відновити проїзд. Громадський транспорт, який курсував цими мостами, перенаправили через Подільський мостовий перехід.
Також після обстрілу тимчасово зупинили рух поїздів наземною ділянкою "зеленої" лінії метро між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір". Наразі потяги курсують лише підземною частиною - між "Сирцем" і "Видубичами". Через перекриття мостів на лівому березі утворилися значні затори.