Додаткові рейси курсуватимуть за маршрутами Почайна - Дарниця - Видубичі та у зворотному напрямку, з усіма проміжними зупинками. Вони стануть альтернативою для пасажирів, яким потрібно дістатися до станцій синьої та зеленої гілок метро або від них.

Коли курсуватимуть додаткові поїзди

Уже ввечері 17 листопада запустять перші вісім додаткових рейсів. Із 18 до 20 листопада вони курсуватимуть разом із 96 основними рейсами на повному кільці - по вісім додаткових поїздів уранці та ввечері.

Маршрут Почайна - Дарниця - Видубичі

Вечірні рейси (17-20 листопада):

Д10: Почайна - 16:59, Дарниця - 17:26-17:34, Видубичі - 17:45;

Д12: Почайна - 17:59, Дарниця - 18:24-18:32, Видубичі - 18:44;

Д14: Почайна - 18:59, Дарниця - 19:24-19:34, Видубичі - 19:46;

Д16: Почайна - 19:59, Дарниця - 20:24-20:32, Видубичі - 20:42.

Ранкові рейси (18-20 листопада):

Д02: Почайна - 05:59, Дарниця - 06:24-06:32, Видубичі - 06:44;

Д04: Почайна - 06:59, Дарниця - 07:24-07:32, Видубичі - 07:44;

Д06: Почайна - 07:59, Дарниця - 08:24-08:32, Видубичі - 08:44;

Д08: Почайна - 08:59, Дарниця - 09:24-09:32, Видубичі - 09:44.

Маршрут Видубичі - Дарниця - Почайна

Вечірні рейси (17-20 листопада):

Д09: Видубичі - 17:00, Дарниця - 17:11-17:19, Почайна - 17:44;

Д11: Видубичі - 17:53, Дарниця - 18:04-18:17, Почайна - 18:44;

Д13: Видубичі - 18:55, Дарниця - 19:07-19:17, Почайна - 19:43;

Д15: Видубичі - 19:58, Дарниця - 20:10-20:18, Почайна - 20:45.

Ранкові рейси (18-20 листопада):

Д01: Видубичі - 05:52, Дарниця - 06:06-06:16, Почайна - 06:44;

Д03: Видубичі - 06:52, Дарниця - 07:06-07:16, Почайна - 07:44;

Д05: Видубичі - 07:52, Дарниця - 08:04-08:16, Почайна - 08:44;

Д07: Видубичі - 08:52, Дарниця - 09:04-09:17, Почайна - 09:44.

Де подивитися розклад

Детальний розклад руху поїздів доступний на офіційному сайті Kyiv City Express.

Як курсуватимуть додаткові рейси кільцевої електрички у Києві (інфографіка: Kyiv City Express)

У компанії попередили, що через безпекову ситуацію можливі оперативні затримки. Квитки на поїзди можна придбати, зокрема, у застосунку "Укрзалізниці".

Атака на Київ 17 листопада

Нагадаємо, під час російської атаки на Київ 17 листопада пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Через це в окремих районах столиці виникли перебої з водо- та теплопостачанням. Також падіння уламків спричинило пожежі в кількох районах міста.