Закрытые кладбища, комендантский час и транспорт: как города готовятся к Пасхе-2026
В Украине Пасха-2026 будет проходить в условиях усиленных ограничений из-за войны. В разных регионах власти вводят запреты, меняют формат богослужений и запускают дополнительный транспорт.
РБК-Украина собрало актуальную информацию о работе транспорта, режиме посещения кладбищ и правилах комендантского часа в разных регионах.
Главное:
- Запреты: В Харькове, Богодуховской громаде и Дружковке действует строгий запрет на посещение кладбищ из-за дронов и мин. В Херсонской области визиты ограничены только похоронными процессиями.
- Ограничения: В Винницкой области запрещены крестные ходы до конца года, в Киевской области ограничен состав клира в храмах в ночное время.
- Транспорт: В Кропивницком, Днепре, Николаеве, Тернополе и Сумах изменены графики и введены дополнительные маршруты для поездок в храмы и места захоронений.
- Безопасность: Верующих призывают избегать массовых скоплений, освящать корзины в течение дня и немедленно переходить в укрытие во время воздушной тревоги.
В 2026 году празднование Пасхи и проведение поминальных дней в Украине будут проходить в условиях усиленных мер безопасности. Христиане западного обряда отмечают Светлое Воскресение 5 апреля, а восточного - 12 апреля. Из-за постоянных обстрелов, минной опасности и угрозы провокаций местные власти вводят ряд ограничений.
Харьковская область: опасность дронов и минные угрозы
В Харькове КП "Ритуал" напоминает о запрете посещения кладбищ №13, 15 и 17, а также Мемориала жертвам тоталитаризма. Эти объекты находятся в зоне досягаемости вражеских дронов. Для посещения остаются открытыми кладбища №1-11, 14, 16 и 18.
В Богодуховской громаде введен полный запрет на массовый отдых на водоемах и строго запрещено посещать кладбища в 5-километровой зоне от границы с РФ, а также на территориях, где велись бои. Жителям настоятельно рекомендуют воздержаться от визитов к местам захоронений в 20-километровой зоне от линии разграничения.
Кроме мер безопасности, местная комиссия утвердила план противодействия лесным пожарам, порядок разминирования и выделила топливо для работы КП "Богодуховвода".
Донецкая область: обстрелы храмов и жесткие ограничения
В Дружковке недавно зафиксировано попадание в храм на улице Соборной. Из-за постоянных провокаций врага на территории громады действует полный запрет на массовые мероприятия и посещение кладбищ в Пасхальные дни.
Комендантский час действует в строгом режиме с 15:00 до 11:00. Верующих призывают воздержаться от посещения церквей ради собственной безопасности.
Херсонская область: ограничения для прибрежных зон
По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, на Херсонщине из-за обстрелов уже повреждены 43 религиозных объекта и 15 полностью разрушены. Совет церквей рекомендует полностью запретить богослужения в комендантский час. Освящение корзин советуют проводить на улице без скоплений, начиная с Великой субботы.
Верующим запрещено находиться в церквях прибрежной зоны.
Учебно-методический Центр ЦЗ и БЖД предостерегает от посещения кладбищ из-за риска мин, атак дронов и возможности обвала памятников. Сейчас посещение кладбищ разрешено только для похоронных процессий.
Киевская область: ограничение количества клира
В Киевской ОВА рекомендуют ограничить массовые мероприятия, ярмарки и концерты. Комендантский час в Пасхальную ночь останется неизменным: с 00:00 до 05:00.
11 и 12 апреля во время комендантского часа в храмах может находиться не более 10 человек клира. Ночные службы рекомендуется проводить онлайн. Ответственность за безопасность верующих несут организаторы мероприятий.
Винницкая область: запрет массовых шествий
Совет обороны Винницкой области запретил проведение массовых публичных религиозных мероприятий (крестных ходов, паломничеств) за пределами культовых сооружений в период с 4 апреля до 1 декабря 2026 года. Комендантский час длится с 00:00 до 05:00. Освящение корзин будут проводить в субботу и воскресенье в течение дня, чтобы избежать скоплений.
Николаев и Кропивницкий: усиление патрулей
В Николаеве и области верующих просят оперативно реагировать на тревоги. Руководителей общин призывают организовать освящение без массовых собраний.
В Кропивницком рассматривают возможность сокращения комендантского часа в праздничную ночь - с 24:00 до 04:00. 11 апреля транспорт будет работать до 22:00, а 12 апреля выйдет на маршруты в 05:00. Патрульная полиция перекроет движение транспорта по улице Арсения Тарковского возле церкви Святого Владимира 5 и 12 апреля.
Работа транспорта к кладбищам
В ряде городов для удобства пассажиров вводятся дополнительные рейсы к местам захоронений.
Днепр
С 4 апреля запущены дополнительные автобусы до Краснопольского (№55, выходные с 9:00 до 14:00), Ново-Игренского (№97, каждую субботу в 8:00) и Сурско-Литовского (№136, выходные с 9:00 до 15:00) кладбищ.
Николаев
С 4 по 30 апреля КП "Николаевпастранс" запускает новые маршруты №46 (Площадь Победы - Кладбище в/ч) и №48 (Центральный рынок - ул. Автомобильная).
Тернополь
С 1 апреля увеличено количество рейсов автобусов №32 (до Довжанки) и №40 (до Подгороднего). Оба маршрута курсируют ежедневно с 09:00 до 17:00-18:00.
Полтава
19 и 20 апреля продолжат работу части автобусных маршрутов до кладбищ.
Сумы
В начале апреля вводятся дополнительные маршруты, которые будут работать до завершения поминальных дней.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху и предложила временное прекращение огня как шаг к более широкому мирному процессу. В то же время в Кремле отреагировали на эту инициативу сдержанно - в Москве отметили, что не считают предложение достаточно обоснованным.
РБК-Украина позже писало, что Украина не отказывается от идеи пасхального перемирия, несмотря на нечеткую реакцию России. Президент Владимир Зеленский заявил, что предложение о прекращении огня остается в силе, а ответ Москвы выглядит неубедительным. Также Украина уже передала эту инициативу США.
При написании материала были использованы следующие источники: сообщения Харьковского городского совета, Богодуховского городского совета, Дружковского городского совета, Херсонской областной государственной администрации, руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, Учебно-методического центра ЦЗ и БЖД Херсонской области, Николаевской областной военной администрации, Кропивницкого городского совета, Киевской областной военной администрации, Управления по делам национальностей и религий Винницкой ОВА, а также данные местных органов власти и коммунальных предприятий.