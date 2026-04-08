ТРЦ в Киеве меняют график на Пасху: как будут работать магазины
Украинцы будут отмечать Пасху уже в ближайшие выходные. Поэтому некоторые торговые центры Киева могут работать по особому, праздничному расписанию.
Подробнее о графике работы популярных столичных ТРЦ на праздник, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Blockbuster Mall
Согласно информации пресс-службы столичного Blockbuster Mall (расположенного на проспекте Степана Бандеры, 36), в праздничное воскресенье ТРЦ будет работать немного по-другому.
Так, 12 апреля - на Пасху - мегамол будет открыт с 11:00 до 22:00.
"Приходите за пасхальными покупками и планируйте выходные с семьей в Blockbuster Mall", - говорится в публикации ТРЦ.
Уточняется, что во все остальные дни посетителей ждут по стандартному графику:
- с 10:00 (утром);
- до 22:00 (вечером).
"Счастливого празднования", - подытожили в пресс-службе ТРЦ.
График работы Blockbuster Mall (инфографика: facebook.com/blockbustermall.ua)
Skymall
График работы ТРЦ SkyMall (Киев, проспект Романа Шухевича, 2т) на праздничные выходные таков:
- 11 апреля (суббота) - с 10:00 до 20:00;
- 12 апреля (воскресенье) - с 12:00 до 21:00.
При этом посетителям напомнили, что график работы отдельных магазинов может отличаться.
"Желаем всем хороших праздников", - добавили в пресс-службе ТРЦ.
График работы SkyMall (скриншот: facebook.com/skymall.ua)
Victoria Gardens
ТРЦ Victoria Gardens в Киеве (улица Луговая, 12) будет работать на Пасху по такому графику:
- з 11:00;
- до 21:00.
При этом "Auchan Украина" будет работать иначе:
- з 10:00;
- до 20:00.
График работы Victoria Gardens Kyiv (скриншот: facebook.com/victoriagardenskyiv)
"Проспект"
Согласно информации пресс-службы ТРК "Проспект" (Киев, улица Гната Хоткевича, 1В), график работы на праздничные выходные зависит от конкретной "локации".
"Публикуем график работы ТРК "Проспект", чтобы вы могли спланировать свой шопинг", - отмечается в посте в Facebook.
Так, торговая галерея будет работать:
- 11 апреля - с 10:00 до 21:00;
- 12 апреля - с 12:00 до 22:00.
Гипермаркет "Auchan Украина":
- 11 апреля - с 08:00 до 22:00;
- 12 апреля - с 10:00 до 20:00.
Кинотеатр MULTIPLEX:
- 11 апреля - с 10:00 до 23:00;
- 12 апреля - с 10:00 до 23:00.
Магазин Roshen:
- 11 апреля - с 10:00 до 21:00;
- 12 апреля - с 10:00 до 22:00.
Магазин JYSK:
- 11 апреля - с 10:00 до 21:00;
- 12 апреля - выходной.
График работы ТРК "Проспект" (скриншот: facebook.com/prospekt.ua)
DREAM
Согласно графику работы ТРЦ DREAM или Dream Town (Киев, проспект Оболонский, 1Б) на праздничные выходные, в субботу, 11 апреля, он будет работать до 20:00.
А в воскресенье, 12 апреля, открывается в 11:00.
Что изменится в графике работы ТРЦ DREAM на праздничные выходные (скриншот: dreamtown.ua)
С обычным графиком работы ТРЦ можно ознакомиться на официальном сайте.
График работы ТРЦ DREAM (скриншот: dreamtown.ua)
"РайON"
ТРЦ "РайON" (Киев, улица Николая Лаврухина, 4) также поделился с посетителями графиком работы на пасхальные выходные.
Торговая галерея:
- 11 апреля - с 10:00 до 21:00;
- 12 апреля - с 12:00 до 22:00.
Супермаркет "Сильпо":
- 11 апреля - с 08:00 до 23:00;
- 12 апреля - с 08:00 до 23:00.
Кинотеатр BOOMER:
- 11 апреля - с 10:00 до 21:00;
- 12 апреля - с 12:00 до 22:00.
Магазин Roshen:
- 11 апреля - с 8:00 до 22:00;
- 12 апреля - с 8:00 до 22:00.
График работы ТРЦ "РайON" (скриншот: facebook.com/rayon.com.ua)
Piramida
Столичный ТРЦ Piramida (улица Александра Мишуги, 4) на Пасху, 12 апреля, будет работать для посетителей так:
- з 12:00;
- до 22:00.
"Будем рады видеть вас", - подчеркнули в пресс-службе ТРЦ.
График работы ТРЦ Piramida (скриншот: facebook.com/piramidaua)
