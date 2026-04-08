ТРЦ в Киеве меняют график на Пасху: как будут работать магазины

13:28 08.04.2026 Ср
3 мин
Чтобы не упереться в закрытую дверь, спланируйте свой шопинг и отдых уже сейчас
aimg Ирина Костенко
На Пасху магазины в ТРЦ могут работать иначе (фото иллюстративное: Getty Images)

Украинцы будут отмечать Пасху уже в ближайшие выходные. Поэтому некоторые торговые центры Киева могут работать по особому, праздничному расписанию.

Подробнее о графике работы популярных столичных ТРЦ на праздник, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Пасха не за горами: будет ли у украинцев дополнительный выходной в этом году

Blockbuster Mall

Согласно информации пресс-службы столичного Blockbuster Mall (расположенного на проспекте Степана Бандеры, 36), в праздничное воскресенье ТРЦ будет работать немного по-другому.

Так, 12 апреля - на Пасху - мегамол будет открыт с 11:00 до 22:00.

"Приходите за пасхальными покупками и планируйте выходные с семьей в Blockbuster Mall", - говорится в публикации ТРЦ.

Уточняется, что во все остальные дни посетителей ждут по стандартному графику:

  • с 10:00 (утром);
  • до 22:00 (вечером).

"Счастливого празднования", - подытожили в пресс-службе ТРЦ.

ТРЦ в Киеве меняют график на Пасху: как будут работать магазиныГрафик работы Blockbuster Mall (инфографика: facebook.com/blockbustermall.ua)

Skymall

График работы ТРЦ SkyMall (Киев, проспект Романа Шухевича, 2т) на праздничные выходные таков:

  • 11 апреля (суббота) - с 10:00 до 20:00;
  • 12 апреля (воскресенье) - с 12:00 до 21:00.

При этом посетителям напомнили, что график работы отдельных магазинов может отличаться.

"Желаем всем хороших праздников", - добавили в пресс-службе ТРЦ.

ТРЦ в Киеве меняют график на Пасху: как будут работать магазиныГрафик работы SkyMall (скриншот: facebook.com/skymall.ua)

Victoria Gardens

ТРЦ Victoria Gardens в Киеве (улица Луговая, 12) будет работать на Пасху по такому графику:

  • з 11:00;
  • до 21:00.

При этом "Auchan Украина" будет работать иначе:

  • з 10:00;
  • до 20:00.

ТРЦ в Киеве меняют график на Пасху: как будут работать магазиныГрафик работы Victoria Gardens Kyiv (скриншот: facebook.com/victoriagardenskyiv)

"Проспект"

Согласно информации пресс-службы ТРК "Проспект" (Киев, улица Гната Хоткевича, 1В), график работы на праздничные выходные зависит от конкретной "локации".

"Публикуем график работы ТРК "Проспект", чтобы вы могли спланировать свой шопинг", - отмечается в посте в Facebook.

Так, торговая галерея будет работать:

  • 11 апреля - с 10:00 до 21:00;
  • 12 апреля - с 12:00 до 22:00.

Гипермаркет "Auchan Украина":

  • 11 апреля - с 08:00 до 22:00;
  • 12 апреля - с 10:00 до 20:00.

Кинотеатр MULTIPLEX:

  • 11 апреля - с 10:00 до 23:00;
  • 12 апреля - с 10:00 до 23:00.

Магазин Roshen:

  • 11 апреля - с 10:00 до 21:00;
  • 12 апреля - с 10:00 до 22:00.

Магазин JYSK:

  • 11 апреля - с 10:00 до 21:00;
  • 12 апреля - выходной.

ТРЦ в Киеве меняют график на Пасху: как будут работать магазиныГрафик работы ТРК "Проспект" (скриншот: facebook.com/prospekt.ua)

DREAM

Согласно графику работы ТРЦ DREAM или Dream Town (Киев, проспект Оболонский, 1Б) на праздничные выходные, в субботу, 11 апреля, он будет работать до 20:00.

А в воскресенье, 12 апреля, открывается в 11:00.

ТРЦ в Киеве меняют график на Пасху: как будут работать магазиныЧто изменится в графике работы ТРЦ DREAM на праздничные выходные (скриншот: dreamtown.ua)

С обычным графиком работы ТРЦ можно ознакомиться на официальном сайте.

ТРЦ в Киеве меняют график на Пасху: как будут работать магазиныГрафик работы ТРЦ DREAM (скриншот: dreamtown.ua)

"РайON"

ТРЦ "РайON" (Киев, улица Николая Лаврухина, 4) также поделился с посетителями графиком работы на пасхальные выходные.

Торговая галерея:

  • 11 апреля - с 10:00 до 21:00;
  • 12 апреля - с 12:00 до 22:00.

Супермаркет "Сильпо":

  • 11 апреля - с 08:00 до 23:00;
  • 12 апреля - с 08:00 до 23:00.

Кинотеатр BOOMER:

  • 11 апреля - с 10:00 до 21:00;
  • 12 апреля - с 12:00 до 22:00.

Магазин Roshen:

  • 11 апреля - с 8:00 до 22:00;
  • 12 апреля - с 8:00 до 22:00.

ТРЦ в Киеве меняют график на Пасху: как будут работать магазиныГрафик работы ТРЦ "РайON" (скриншот: facebook.com/rayon.com.ua)

Piramida

Столичный ТРЦ Piramida (улица Александра Мишуги, 4) на Пасху, 12 апреля, будет работать для посетителей так:

  • з 12:00;
  • до 22:00.

"Будем рады видеть вас", - подчеркнули в пресс-службе ТРЦ.

ТРЦ в Киеве меняют график на Пасху: как будут работать магазиныГрафик работы ТРЦ Piramida (скриншот: facebook.com/piramidaua)

Напомним, ранее мы рассказывали, как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" на Пасху.

Кроме того, мы объясняли, какие ограничения будут действовать на Пасху в разных городах Украины.

Читайте также, какие дни апреля - самые важные для украинцев (по календарю ПЦУ).

Новости
Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране
Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой