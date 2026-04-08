ТРЦ в Киеве меняют график на Пасху: как будут работать магазины

Украинцы будут отмечать Пасху уже в ближайшие выходные. Поэтому некоторые торговые центры Киева могут работать по особому, праздничному расписанию.

Blockbuster Mall

Согласно информации пресс-службы столичного Blockbuster Mall (расположенного на проспекте Степана Бандеры, 36), в праздничное воскресенье ТРЦ будет работать немного по-другому.

Так, 12 апреля - на Пасху - мегамол будет открыт с 11:00 до 22:00.

Уточняется, что во все остальные дни посетителей ждут по стандартному графику:

с 10:00 (утром);

до 22:00 (вечером).

Skymall

График работы ТРЦ SkyMall (Киев, проспект Романа Шухевича, 2т) на праздничные выходные таков:

11 апреля (суббота) - с 10:00 до 20:00;

12 апреля (воскресенье) - с 12:00 до 21:00.

При этом посетителям напомнили, что график работы отдельных магазинов может отличаться.

Victoria Gardens

ТРЦ Victoria Gardens в Киеве (улица Луговая, 12) будет работать на Пасху по такому графику:

з 11:00;

до 21:00.

При этом "Auchan Украина" будет работать иначе:

з 10:00;

до 20:00.

"Проспект"

Согласно информации пресс-службы ТРК "Проспект" (Киев, улица Гната Хоткевича, 1В), график работы на праздничные выходные зависит от конкретной "локации".

Так, торговая галерея будет работать:

11 апреля - с 10:00 до 21:00;

12 апреля - с 12:00 до 22:00.

Гипермаркет "Auchan Украина":

11 апреля - с 08:00 до 22:00;

12 апреля - с 10:00 до 20:00.

Кинотеатр MULTIPLEX:

11 апреля - с 10:00 до 23:00;

12 апреля - с 10:00 до 23:00.

Магазин Roshen:

11 апреля - с 10:00 до 21:00;

12 апреля - с 10:00 до 22:00.

Магазин JYSK:

11 апреля - с 10:00 до 21:00;

12 апреля - выходной.

DREAM

Согласно графику работы ТРЦ DREAM или Dream Town (Киев, проспект Оболонский, 1Б) на праздничные выходные, в субботу, 11 апреля, он будет работать до 20:00.

А в воскресенье, 12 апреля, открывается в 11:00.

"РайON"

ТРЦ "РайON" (Киев, улица Николая Лаврухина, 4) также поделился с посетителями графиком работы на пасхальные выходные.

Торговая галерея:

11 апреля - с 10:00 до 21:00;

12 апреля - с 12:00 до 22:00.

Супермаркет "Сильпо":

11 апреля - с 08:00 до 23:00;

12 апреля - с 08:00 до 23:00.

Кинотеатр BOOMER:

11 апреля - с 10:00 до 21:00;

12 апреля - с 12:00 до 22:00.

Магазин Roshen:

11 апреля - с 8:00 до 22:00;

12 апреля - с 8:00 до 22:00.

Piramida

Столичный ТРЦ Piramida (улица Александра Мишуги, 4) на Пасху, 12 апреля, будет работать для посетителей так:

з 12:00;

до 22:00.

