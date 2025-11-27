В Германию с одной пересадкой: "Укрзализныця" запускает новые международные маршруты
"Укрзализныця" вводит обновленные стыковки, которые упростят путешествия из Украины в Германию и в обратном направлении. В новом графике движения 2025-2026 пассажиры смогут добираться в немецкие города с одной пересадкой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.
В Германию с одной пересадкой
Такие изменения стали актуальными, учитывая рост количества украинцев в Германии. На конец 2024 года там проживало более 1,14 млн граждан Украины, которые получили временную защиту.
В то же время трансграничное сообщение между Германией и Польшей с декабря 2025 года увеличится на 54% - с 11 до 17 прямых поездов.
Пересадки в Перемышле
Поезд №51К Киев - Перемышль:
- Прибытие: 05:00
- Пересадка: EC134 Via Regia Перемышль - Лейпциг (07:12)
- Лейпциг - один из ключевых железнодорожных хабов Саксонии с доступом к скоростным маршрутам Европы.
Поезд №63/64 Харьков - Перемышль
- Прибытие: 16:59
- Пересадка: EN417 Carpatia Перемышль - Прага - Мюнхен (17:51)
- Удобный вариант для поездок в столицу Баварии через Прагу.
Поезд №31/32 Запорожье - Перемышль
- Прибытие: 08:18
- Пересадка: EC58 Galicja Перемышль - Берлин (09:09)
- Один из самых популярных маршрутов в Берлин.
Все стыковки синхронизированы в обоих направлениях, что обеспечивает комфортное возвращение в Украину.
Сообщение с Германией через Перемышль (скриншот)
Пересадки в Холме
Поезд №119/120 Днепр - Холм
- Прибытие: 18:08
- Пересадка №1: поезд №440 до Устки (18:18)
- Пересадка №2: Варшава Центральная - рейс Варшава - Берли - Свиноуйсьце (21:31)
- Прибытие в Берлин - около 06:00 утра.
Также в Берлин курсируют ночные поезда EC430 и EC440 из Перемышля и Холма.
Сообщение с Германией через Холм (скриншот)
Расширение международных рейсов
"Укрзализныця" сообщает, что и в дальнейшем будет работать над расширением международных направлений и согласованием их с расписанием европейских железных дорог, чтобы украинцы могли путешествовать быстрее и удобнее.
Новый график "Укрзализныци" на 2025-2026 годы
27 ноября "Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, который заработает с 14 декабря. Появится 11 новых поездов, среди которых 8 международных и 3 внутренних маршрута, а также существенное обновление действующих рейсов.
Большинство международных поездов будет отправляться в направлении Польши: три в Перемышль, один - в Хелм. Впервые "УЗ" запускает прямое сообщение Берегово-Будапешт, маршрут будет пролегать через станцию через станцию Ферихедь - это аэропорт Будапешта.
Внутренние новые рейсы будут отправляться:
- Барвенково (Краматорск) - Чоп
- Кривой Рог - Ивано-Франковск
- Харьков - Ужгород
Обо всех новинках от "Укрзализныци" можно узнать в нашем полном обзоре графика поездов на 2025-2026 года.