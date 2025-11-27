ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Германию с одной пересадкой: "Укрзализныця" запускает новые международные маршруты

Четверг 27 ноября 2025 16:17
UA EN RU
В Германию с одной пересадкой: "Укрзализныця" запускает новые международные маршруты Добраться в Германию по железной дороге станет легче (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

"Укрзализныця" вводит обновленные стыковки, которые упростят путешествия из Украины в Германию и в обратном направлении. В новом графике движения 2025-2026 пассажиры смогут добираться в немецкие города с одной пересадкой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.

В Германию с одной пересадкой

Такие изменения стали актуальными, учитывая рост количества украинцев в Германии. На конец 2024 года там проживало более 1,14 млн граждан Украины, которые получили временную защиту.

В то же время трансграничное сообщение между Германией и Польшей с декабря 2025 года увеличится на 54% - с 11 до 17 прямых поездов.

Пересадки в Перемышле

Поезд №51К Киев - Перемышль:

  • Прибытие: 05:00
  • Пересадка: EC134 Via Regia Перемышль - Лейпциг (07:12)
  • Лейпциг - один из ключевых железнодорожных хабов Саксонии с доступом к скоростным маршрутам Европы.

Поезд №63/64 Харьков - Перемышль

  • Прибытие: 16:59
  • Пересадка: EN417 Carpatia Перемышль - Прага - Мюнхен (17:51)
  • Удобный вариант для поездок в столицу Баварии через Прагу.

Поезд №31/32 Запорожье - Перемышль

  • Прибытие: 08:18
  • Пересадка: EC58 Galicja Перемышль - Берлин (09:09)
  • Один из самых популярных маршрутов в Берлин.

Все стыковки синхронизированы в обоих направлениях, что обеспечивает комфортное возвращение в Украину.

В Германию с одной пересадкой: &quot;Укрзализныця&quot; запускает новые международные маршрутыСообщение с Германией через Перемышль (скриншот)

Пересадки в Холме

Поезд №119/120 Днепр - Холм

  • Прибытие: 18:08
  • Пересадка №1: поезд №440 до Устки (18:18)
  • Пересадка №2: Варшава Центральная - рейс Варшава - Берли - Свиноуйсьце (21:31)
  • Прибытие в Берлин - около 06:00 утра.

Также в Берлин курсируют ночные поезда EC430 и EC440 из Перемышля и Холма.

В Германию с одной пересадкой: &quot;Укрзализныця&quot; запускает новые международные маршрутыСообщение с Германией через Холм (скриншот)

Расширение международных рейсов

"Укрзализныця" сообщает, что и в дальнейшем будет работать над расширением международных направлений и согласованием их с расписанием европейских железных дорог, чтобы украинцы могли путешествовать быстрее и удобнее.

Новый график "Укрзализныци" на 2025-2026 годы

27 ноября "Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, который заработает с 14 декабря. Появится 11 новых поездов, среди которых 8 международных и 3 внутренних маршрута, а также существенное обновление действующих рейсов.

Большинство международных поездов будет отправляться в направлении Польши: три в Перемышль, один - в Хелм. Впервые "УЗ" запускает прямое сообщение Берегово-Будапешт, маршрут будет пролегать через станцию через станцию Ферихедь - это аэропорт Будапешта.

Внутренние новые рейсы будут отправляться:

  • Барвенково (Краматорск) - Чоп
  • Кривой Рог - Ивано-Франковск
  • Харьков - Ужгород

Обо всех новинках от "Укрзализныци" можно узнать в нашем полном обзоре графика поездов на 2025-2026 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Поезда
Новости
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает