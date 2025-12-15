На Киевщине остановили поезд "Перемышль - Киев" из-за вероятной взрывчатки

Известно, что внутри поезда обнаружили оставленный без владельца чемодан, прибывший из Львова. Других подробностей пока не известно.

Стоит напомнить, что это уже не первый подобный случай за последние дни - в субботу из-за сообщения о заминировании пришлось остановить два поезда. Тогда "Укрзализныця" в комментарии РБК-Украина ответила, что в случае поступления сообщений о заминировании - поезда проверяют взрывотехники.

В то же время, пограничная служба Молдовы сообщила о проверке сообщения о возможном заминировании международного пассажирского поезда Бухарест - Киев. Инцидент зафиксирован 13 декабря в пограничном секторе Отацы.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" обновила график движения на 2025-2026 годы, который начнет действовать с 14 декабря. Изменения предусматривают расширение внутренних и международных маршрутов, корректировку расписаний и внедрение новых форматов перевозок.

Ранее в "УЗ" предупредили, что из-за ремонтных работ в отдельных регионах в декабре некоторые пригородные поезда будут курсировать по новым маршрутам или расписанию, а часть рейсов временно приостановят.