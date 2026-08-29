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В Киеве из-за ночной атаки РФ пылала квартира и повреждены дома

07:49 29.08.2026 Сб
2 мин
Что известно о последствиях атаки РФ на Киев?
aimg Эдуард Ткач
В Киеве из-за ночной атаки РФ пылала квартира и повреждены дома Фото: последствия атаки РФ по Киеву (t.me/dsns_telegram)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне в ночь на 29 августа и утром в этот же день в очередной раз пытались атаковать Киев. В результате обстрела пострадали дома и горела квартира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

По данным спасателей, оба инцидента произошли в Святошинском районе. В частности, ночью российская атака вызвала пожар в одной из квартир на этаже жилого дома. Обошлось без пострадавших.

"Пожарные оперативно ликвидировали (пожар - ред.), не допустив распространения огня на соседние квартиры. Также разрушены перекрытия между квартирой и кровлей.

Под утро россияне повторили попытку атаковать Киев. В ГСЧС проинформировали, что под ударом снова оказался Святошинский район. Из-за атаки повреждены жилые дома и админздание на территория частного сектора.

"На месте происшествия спасатели помогли женщине, которую заблокировало в помещении из-за деформации входной двери, а также обследовали территорию", - указано в публикации.

Спасатели добавили, что двое жителей одного из домов обратились к медикам "скорой". В то же время, мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram написал, что двум пострадавшим оказали помощь на месте.

Россия усилила атаки по Киеву

Напомним, что сегодня уже фактически третий подряд, как россияне постоянно и массировано пытаются атаковать Киев и Киевскую область дронами. Буквально вчера утром стало известно, что за пару дней по столице и области было 38 атак, причем 27 августа в столице 13 раз за день объявляли воздушную тревогу.

По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, Россия пытается провоцировать воздушные тревоги, а также истощить украинскую ПВО и население.

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