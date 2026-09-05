Зеленский заявил о взаимном согласии с РФ не бить по Киеву и Москве

Украина готова воздерживаться от ударов по Москве с субботы и до конца понедельника. В Киеве рассчитывают, что россияне аналогично не будут наносить удары по украинской столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

О чем договорились

По словам президента, он только что провел разговор с представителями президента США, которые уже начали работу с российской стороной. С момента этого разговора стороны готовы соблюдать режим прекращения воздушных ударов в отношении городов, задействованных в переговорном процессе.

"Отныне и до конца этих суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне - по Киеву", - заявил Зеленский.

Ситуация на фронте

Президент также сообщил, что заслушал доклады министра обороны Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого по ситуации на фронте, динамике воздушных угроз и активным оборонным операциям Украины.

Дипломатический трек

Зеленский подчеркнул, что на дипломатическом направлении действия Украины будут такими же сильными и эффективными. План дипломатических мер на завтра в Киеве с участием американской команды уже утвержден.

"Ждем Стива Виткоффа и Джареда Кушнера и готовы к содержательному разговору", - добавил президент.