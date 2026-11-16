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Киев снова утонул в пробках: где самый сложный проезд 16 ноября

09:43 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Киев снова утонул в пробках: где самый сложный проезд 16 ноября Фото: пробки в Киеве 16 ноября (скриншот t.me/kyivoperat)
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Киев в понедельник утром стал в огромных пробках на подъездах к мостам с левого берега на правый. Автомобилей на дорогах становится все больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.

На подъездах к мосту Патона и Южному мосту скопилось много автомобилей. Перегружена полоса для общественного транспорта.

По информации СМИ, пробки наблюдаются ориентировочно с 07:30.

Ситуацию с пробками в направлении Южного моста показали на видео.

Напомним, Россия модернизировала ракеты "Искандер" для более точных ударов по мостам.

Их оснастили оптическими и радиолокационными головками самонаведения, которые, по словам советника президента Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова, использовали во время недавних ударов по киевским мостам.

Также в Киеве с 13 ноября заработали четыре новых временных троллейбусных маршрута.

Дублировавшие их автобусы отменили, запустив еще два временных автобусных маршрута.

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