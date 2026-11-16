Киев снова утонул в пробках: где самый сложный проезд 16 ноября

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Киев в понедельник утром стал в огромных пробках на подъездах к мостам с левого берега на правый. Автомобилей на дорогах становится все больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.

На подъездах к мосту Патона и Южному мосту скопилось много автомобилей. Перегружена полоса для общественного транспорта. По информации СМИ, пробки наблюдаются ориентировочно с 07:30. Ситуацию с пробками в направлении Южного моста показали на видео. У Києві зранку утворилися величезні затори



На під'їздах до мосту Патона та Південного мосту вже скупчилося багато автівокhttps://t.co/ZNFMURrpLd#Київ #Kyiv pic.twitter.com/k3Utd0diFe — РБК-Україна (@rbc_ukraine) November 16, 2026 Напомним, Россия модернизировала ракеты "Искандер" для более точных ударов по мостам. Их оснастили оптическими и радиолокационными головками самонаведения, которые, по словам советника президента Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова, использовали во время недавних ударов по киевским мостам.