Київ знову потонув у заторах: де найскладніший проїзд 16 листопада

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Київ у понеділок зранку став у величезних заторах на підʼїздах до мостів з лівого берега на правий. Автівок на дорогах стає дедалі більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки.

На підʼїздах до мосту Патона та Південного мосту скупчилося багато автівок. Перевантажена навіть смуга для громадського транспорту. За інформацією ЗМІ, затори спостерігаються орієнтовно з 07:30. Ситуацію із заторами у напрямку Південного мосту показали на відео. У Києві зранку утворилися величезні затори



На під'їздах до мосту Патона та Південного мосту вже скупчилося багато автівокhttps://t.co/ZNFMURrpLd#Київ #Kyiv pic.twitter.com/k3Utd0diFe — РБК-Україна (@rbc_ukraine) November 16, 2026 Нагадаємо, Росія модернізувала ракети "Іскандер" для точніших ударів по мостах. Їх оснастили оптичними та радіолокаційними головками самонаведення, які, за словами радника президента України Сергія "Флеша" Бескрестнова, використовували під час нещодавніх ударів по київських мостах.