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Київ знову потонув у заторах: де найскладніший проїзд 16 листопада

09:43 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Київ знову потонув у заторах: де найскладніший проїзд 16 листопада Фото: затори у Києві 16 листопада (скриншот t.me/kyivoperat)
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Київ у понеділок зранку став у величезних заторах на підʼїздах до мостів з лівого берега на правий. Автівок на дорогах стає дедалі більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки.

На підʼїздах до мосту Патона та Південного мосту скупчилося багато автівок. Перевантажена навіть смуга для громадського транспорту.

За інформацією ЗМІ, затори спостерігаються орієнтовно з 07:30.

Ситуацію із заторами у напрямку Південного мосту показали на відео.

Нагадаємо, Росія модернізувала ракети "Іскандер" для точніших ударів по мостах.

Їх оснастили оптичними та радіолокаційними головками самонаведення, які, за словами радника президента України Сергія "Флеша" Бескрестнова, використовували під час нещодавніх ударів по київських мостах.

Також у Києві з 13 листопада запрацювали чотири нові тимчасові тролейбусні маршрути.

Автобуси, які їх дублювали, скасували, натомість запустили ще два тимчасові автобусні маршрути.

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