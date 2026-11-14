Россия модернизировала "Искандеры" для более точных ударов по мостам Украины, - The Telegraph

Российские военные модернизировали ракеты "Искандер", оснастив их оптическими и радиолокационными головками самонаведения для точных ударов по мостам. Это часть стратегии Москвы, направленной на то, чтобы "разделить Украину пополам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Переработанная конструкция российских баллистических ракет позволила им изменять направление в воздухе и удивлять чрезвычайной точностью.

Россияне оснастили свои ракеты "Искандер" оптическими и радиолокационными головками самонаведения, позволяющими оружию вносить коррективы в последнюю секунду, когда она падает в направлении своих целей.

По словам советника президента Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова, такие головки самонаведения, обеспечивающие точность до нескольких метров, использовались во время недавних ударов по мостам в Киеве.

Один из украинских чиновников сообщил, что план Москвы также предусматривает нарушение системы передачи электроэнергии с запада на восток, что может оставить миллионы людей без света.

Оптическая и радиолокационная головки самонаведения, которые, вероятно, новой разработкой, выполняют радиолокационное сканирование местности за несколько секунд до детонации боеголовки, позволяя ракетам обойти украинские средства радиоэлектронной борьбы.

По словам профессора военной стратегии и технологий Мауро Гилли, это может помочь в решении некоторых серьезных тактических задач, с которыми Россия столкнулась с начала войны.

"Особенность баллистических ракет заключается в наличии определенной погрешности, поскольку они двигаются по параболической траектории. Это означает, что на начальном этапе полет корректируется бортовым компьютером, который задает ракете нужное положение при достижении определенной высоты. Однако на финальном отрезке ракета движется, по сути, лишь под действием гравитации."

Гилли отметил, что удары не привели к разрушению крепких киевских мостов - и вряд ли могли к этому привести. Однако они нарушили работу переправ и парализовали общественный транспорт, что повлекло за собой многочасовые пробки.

В то же время, атаки на энергетическую инфраструктуру оставили значительную часть города без электричества, отопления и воды.

По словам научного сотрудника аналитического центра GLOBSEC Максима Безносюка, Россия все чаще наносит удары по мостам, а попытки разделить энергосистему Украины на две части - вдоль реки Днепр - начались еще в декабре прошлого года.

"Кремль реализует то, что инженеры называют "островным режимом" (islanding): цель состоит в том, чтобы раздробить энергосистему Украины на изолированные сегменты. В таких условиях они вынуждены работать автономно и утрачивают возможность перераспределять электроэнергию от действующих генерирующих мощностей туда, где она необходима. Цель - не только принести ужас промышленности и дома жизнеобеспечение", - рассказал он.