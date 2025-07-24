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В Украину идут грозы и жара: какие регионы зальет, а где будет жарче всего

Украина, Четверг 24 июля 2025 11:32
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В Украину идут грозы и жара: какие регионы зальет, а где будет жарче всего Фото: погода в Украине в пятницу будет жаркой, хотя кое-где пройдут дожди (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 25 июля, атмосферный фронт принесет кратковременные дожди и грозы на запад и север Украины. На остальной территории сохранится жара до +35°C.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление синоптика Натальи Диденко.

В пятницу, 25 июля, в Украину заходит атмосферный фронт, который затронет прежде всего западные области.

В течение дня и ближе к вечеру дожди с грозами распространятся на:

  • Житомирскую,
  • Черниговскую,
  • Киевскую области.

На северо-западе страны ожидается очаг прохлады, где температура снизится на несколько градусов.

В Украину идут грозы и жара: какие регионы зальет, а где будет жарче всего

В то же время в большинстве регионов будет сухо и жарко. По прогнозам синоптика, температура воздуха по стране будет колебаться в пределах +28...+32°C, а на юге - до +35°C.

Не забывайте брать на прогулку достаточное количество воды, а также наносить на открытые участки тела SPF. В часы наибольшей жары, с 10:00 до 16:00 стоит воздерживаться от долгого пребывания под палящим солнцем и перейти в тень или помещения, которые охлаждаются.

В столице ночью осадков не предвидится, но днем возможны локальные грозовые дожди, температура ожидается до +30°C и выше. Киевлянам и гостям столицы стоит взять зонтик, если собираетесь гулять по городу.

Ощутимое ослабление жары прогнозируют только после 31 июля.

Заметим, что лето в самом разгаре, а это значит, что время загара, пляжного сезона и отдыха уже пришло.

Несмотря на то, что в этом году тепло пришло в Украину значительно позже, стоит вспомнить основные правила поведения у воды.

Кроме того, РБК-Украина объясняло, кому и когда нужно использовать SPF.

Нельзя забывать и о риске теплового удара во время длительного пребывания на открытом солнце. Важно уметь распознать опасное состояние, которое может закончиться потерей сознания или даже угрозой жизни, и знать что делать до приезда скорой.

Мы также сообщали, что делать, если вы получили ожоги во время пребывания на солнце, и почему нельзя использовать "Пантенол".

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