Курс доллара Экономика Авто Tech

Киев выйдет на графики по свету до конца дня, но часть города пока без отопления

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

До конца сегодняшнего дня на левом берегу Киева планируется возвращение плановых графиков отключений света. На правом берегу столицы они уже действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Telegram.

Она подчеркнула, что сегодня, 9 января, максимум сил было направлено на восстановление работы энергосистемы после очередного вражеского обстрела.

"Сейчас восстановлено электроснабжение большей части правого берега столицы - действуют плановые графики отключений. Аварийные отключения применяются на отдельных участках, где продолжаются восстановительные работы", - говорится в заявлении премьера.

Свириденко отметила, что на большей части левого берега применяются аварийные отключения, но восстановительные работы уже на завершающем этапе. По ее словам, переход к плановым графикам планируется уже до конца сегодняшнего дня.

"Относительно теплоснабжения: восстановление продолжается, однако значительная часть столицы пока остается без тепла. Соответствующие службы работают и будут работать в непрерывном режиме, чтобы как можно скорее восстановить подачу тепла людям", - рассказала премьер.

 

Массированный удар по Киеву

Напомним, сегодня ночью россияне нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области десятками беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушных силах рассказали, что столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.

Всего в столице повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.

Во всем Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии в результате массированного ночного обстрела и перегрузки сетей.

Отметим, в столице энергетики продолжают ремонт поврежденных из-за массированного удара россиян энергетических объектов. Свет вернули для более чем 150 тысяч абонентов.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что отопление восстановили жителям 1083 жилых домов в Подольском, Оболонском и Дарницком районах.

