Киев требует ареста: в МИД отреагировали на появление судна с ворованным зерном в Израиле

В порт Хайфа в Израиле зашло судно "ABINSK" с партией пшеницы, которую россияне могли вывезти с временно оккупированных территорий Украины. Украина уже направила запрос о международной правовой помощи для ареста груза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел Украины.
Как отмечают в МИД, украинская сторона еще 23 марта предупредила Израиль о возможном происхождении зерна на борту "ABINSK" и подчеркнула недопустимость таких импортных операций.
Несмотря на полученные заверения о реакции, 12-14 апреля судну разрешили разгрузку.
По данным МИД, это судно может принадлежать к "теневому флоту", который агрессор использует для продажи краденых ресурсов и финансирования войны.
Офис Генерального прокурора уже инициировал уголовное производство, в рамках которого украинский суд наложил арест на судно и груз. На основе этих материалов Киев обратился в Израиль за правовой помощью.
"МИД Украины ожидает, что израильская сторона примет взвешенное и правомерное решение и удовлетворит соответствующее ходатайство украинской стороны, в частности арестует указанную партию зерна", - подчеркнули в ведомстве.
Украинские дипломаты призывают международных партнеров к принципиальной позиции, чтобы предотвратить легализацию украденных украинских ресурсов в будущем.
Напомним, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что Россия сформировала теневой зерновой флот. Только за прошлый год оккупанты похитили с временно захваченных территорий Украины около 2 млн тонн зерна.
Кроме того, правоохранители системно работают над разоблачением схем хищения агропродукции. В частности, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в Государственной продовольственно-зерновой корпорации, из-за которой более 100 тысяч тонн зерна "всплыли" в Иране и Египте.
Также Украина принимает меры для ареста судов-нарушителей в международных водах. Ранее было арестовано судно РФ, которое под фальшивым флагом пыталось вывезти пшеницу из оккупированного Крыма.