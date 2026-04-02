Тысячи тонн зерна "всплыли" в Иране и Египте: НАБУ выкрыло масштабную коррупционную схему

САП и НАБУ разоблачили коррупционную схему в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, в результате которой государство потеряло 105 тысяч тонн зерна на миллионы долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

О подозрении сообщили:

бывшему председателю правления АО "ГПЗКУ";

бывшему руководителю департамента трейдинга АО "ГПЗКУ";

владельцу международной компании;

доверенному лицу представителя компании;

соучастнику преступления.

Детали схемы

В 2021 году бывший руководитель АО "ГПЗКУ" вместе с директором и конечным бенефициаром - владельцем международной компании - организовали преступную схему. К ее реализации были привлечены руководитель департамента государственной корпорации и два доверенных лица, которые действовали по четко распределенным ролям.

Так, руководство АО "ГПЗКУ" заключило с компанией-нерезидентом четыре контракта на поставку фуражной кукурузы, согласно которым АО "ГПЗКУ" поставило более 100 тысяч тонн кукурузы.

После отгрузки продукции участники группы подделали товарораспорядительные документы для создания иллюзии контроля над товаром. При этом фальшивые документы директор департамента хранил в своем сейфе, а оригиналы оставались у других членов преступной группы.

Такие действия позволяли им фактически распоряжаться зерном и реализовать его конечным покупателям за рубежом, в частности в Иране, Турции и Египте, без осуществления какой-либо оплаты в пользу государственной компании.

В результате реализации этой схемы государственная корпорация потеряла 105 тысяч тонн зерна стоимостью более 28,8 млн долларов.

Куда пошли деньги

Отмечается, что полученные с продажи похищенного зерна средства организаторы схемы легализовали через многочисленные банковские переводы для смешивания с законными доходами.

Сейчас задержаны трое участников организованной группы, также решается вопрос об избрании им меры пресечения.