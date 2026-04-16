Київ вимагає арешту: у МЗС відреагували на появу судна з краденим зерном в Ізраїлі

До порту Хайфа в Ізраїлі зайшло судно "ABINSK" із партією пшениці, яку росіяни могли вивезти з тимчасово окупованих територій України. Україна вже направила запит про міжнародну правову допомогу для арешту вантажу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ України.
Як зазначають в МЗС, українська сторона ще 23 березня попередила Ізраїль про можливе походження зерна на борту "ABINSK" та наголосила на неприпустимості таких імпортних операцій.
Попри отримані запевнення про реакцію, 12-14 квітня судну дозволили розвантаження.
За даними МЗС, це судно може належати до "тіньового флоту", який агресор використовує для продажу крадених ресурсів та фінансування війни.
Офіс Генерального прокурора вже ініціював кримінальне провадження, у межах якого український суд наклав арешт на судно та вантаж. На основі цих матеріалів Київ звернувся до Ізраїлю за правовою допомогою.
"МЗС України очікує, що ізраїльська сторона ухвалить виважене та правомірне рішення і задовольнить відповідне клопотання української сторони, зокрема арештує зазначену партію зерна", - підкреслили у відомстві.
Українські дипломати закликають міжнародних партнерів до принципової позиції, щоб запобігти легалізації вкрадених українських ресурсів у майбутньому.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що Росія сформувала тіньовий зерновий флот. Лише за минулий рік окупанти викрали з тимчасово захоплених територій України близько 2 млн тонн зерна.
Крім того, правоохоронці системно працюють над викриттям схем розкрадання агропродукції. Зокрема, НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в Державній продовольчо-зерновій корпорації, через яку понад 100 тисяч тонн зерна "сплили" в Ірані та Єгипті.
Також Україна вживає заходів для арешту суден-порушників у міжнародних водах. Раніше було арештовано судно РФ, яке під фальшивим прапором намагалося вивезти пшеницю з окупованого Криму.