Главная » Бизнес » Экономика

РФ сформировала теневой зерновой флот, который похитил миллионы тонн зерна, - Сибига

Четверг 15 января 2026 11:27
РФ сформировала теневой зерновой флот, который похитил миллионы тонн зерна, - Сибига Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Россия сформировала теневой зерновой флот, который только за прошлый год похитил из оккупированной части Украины около 2 млн тонн зерна.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"В 2025 году Россия похитила более 2 млн тонн украинского зерна с наших временно оккупированных территорий. Москва поставляла его на рынки Африки, Азии, Ближнего Востока и Европы. Почти 40% было поставлено в Египет", - заявил Сибига.

Он также подчеркнул, что для осуществления этой незаконной торговли Россия использовала порты в Азовском и Черном морях и создала теневой зерновой флот.

"Наша разведка уже обнаружила 45 судов, причастных к краже украинского зерна и его транспортировки на мировые рынки, и мы наложили санкции на 43 из них, а также на 39 капитанов. Мы также отслеживаем компании, причастные к этой незаконной торговле. Все они почувствуют на себе влияние украинских санкций", - добавил глава МИД.

Он также призвал европейских партнеров начать систематическое противодействие этому российскому преступлению и угрозе глобальной продовольственной безопасности, которую представляют такие действия.

"Важно задействовать все возможные инструменты, как национальные, так и международные. Мы также ожидаем более скоординированных действий и усилий от агентства Frontex. Вся российская инфраструктура, причастная к краже украинского зерна, а также его покупатели, должны как можно скорее столкнуться с европейскими санкциями", - подчеркнул Сибига.

Министр иностранных дел подытожил, что Украина уже имеет опыт противодействия теневому танкерному флоту России, и теперь пришло время остановить также расширение теневого зернового флота РФ.

"В 2026 году Черное, Азовское и Балтийское моря должны освободиться от любых российских теневых флотов", - добавил он.

Ранее сообщалось, что оккупанты воруют украинское зерно, частично поставляют его в Россию, а частично продают лояльным иностранным режимам. Например, ранее стало известно, что страна-агрессор вывозит зерно с временно оккупированных территорий Украины в Иран.

Также ранее Украина предупредила о "жестких мерах" страны, которые покупают у РФ краденое зерно. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

