Киев и область накроет опасная погода: что прогнозируют синоптики на завтра

Синоптики предупредили жителей и гостей Киева и Киевской области об опасных метеорологических явлениях в субботу, 29 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно информации экспертов УкрГМЦ, в течение суток 29 ноября погода в столице Украины и в Киевской области будет облачной, с прояснениями.
Осадков не предвидится. Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
При этом синоптики предупреждают граждан об опасных метеорологических явлениях:
Речь идет о тумане, при котором видимость может быть на уровне 200-500 м.
"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули в Укргидрометцентре.
Уточняется, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Температура воздуха ночью, согласно прогнозу синоптиков:
Между тем днем столбики термометров могут подняться:
В целом, согласно прогнозу УкрГМЦ, погода в Украине в течение субботы будет облачной, с прояснениями.
Осадки в виде небольшого дождя возможны только в Одесской области ночью.
Ночью и утром - в большинстве областей туман. Ветер - юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
Напомним, ранее в УкрГМЦ подвели итоги погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах и рассказали, как они повлияли на рост и развитие озимых культур.
Кроме того, синоптики объяснили, каким может быть декабрь в Украине в этом году.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.