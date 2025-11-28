RU

Общество Образование Деньги Изменения

Киев и область накроет опасная погода: что прогнозируют синоптики на завтра

Завтра в Киеве и области вероятны опасные метеорологические явления (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупредили жителей и гостей Киева и Киевской области об опасных метеорологических явлениях в субботу, 29 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Чего ждать от погоды завтра в Киеве и области

Согласно информации экспертов УкрГМЦ, в течение суток 29 ноября погода в столице Украины и в Киевской области будет облачной, с прояснениями.

Осадков не предвидится. Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

При этом синоптики предупреждают граждан об опасных метеорологических явлениях:

  • ночью 29 ноября;
  • утром 29 ноября.

Речь идет о тумане, при котором видимость может быть на уровне 200-500 м.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули в Укргидрометцентре.

Уточняется, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Температура воздуха ночью, согласно прогнозу синоптиков:

  • в Киеве - от 2 до 4 градусов выше нуля;
  • по области - от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза.

Между тем днем столбики термометров могут подняться:

  • в Киеве - до 7-9°C;
  • по области - до 4-9°C.

Предупреждение УкрГМЦ об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какой будет погода по Украине в целом

В целом, согласно прогнозу УкрГМЦ, погода в Украине в течение субботы будет облачной, с прояснениями.

Осадки в виде небольшого дождя возможны только в Одесской области ночью.

Ночью и утром - в большинстве областей туман. Ветер - юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • на юге страны, в Кировоградской и Днепропетровской областях - от 3 до 8 градусов тепла;
  • на остальной территории - от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза.

Температура воздуха днем:

  • на юге страны, в Кировоградской и Днепропетровской областях - 7-12°C;
  • в Крыму - до +16 градусов по Цельсию;
  • на остальной территории Украины - 4-9°C.

Прогноз погоды на 29 ноября по Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее в УкрГМЦ подвели итоги погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах и рассказали, как они повлияли на рост и развитие озимых культур.

Кроме того, синоптики объяснили, каким может быть декабрь в Украине в этом году.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

