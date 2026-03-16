Часть поездов отменена: "Укрзализныця" предупредила об изменениях на 16-17 марта

00:18 16.03.2026 Пн
Пассажирам стоит заранее планировать свои поездки, поскольку часть привычных маршрутов будет закрыта
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: поезд "Укрзализныци" (Getty Images)

На Сумщине временно отменяют пригородные поезда после ударов по железнодорожной инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram - канал "Укрзализныци".

Читайте также: Риск дефицита вагонов: эксперт призвал изменить подход к списанию подвижного состава

Причиной экстренных ограничений стали прицельные удары россиян по железнодорожным объектам региона. Повреждения настолько существенные, что для безопасного проезда поездов специалистам необходимо несколько суток на проведение аварийно-восстановительных работ.

"Для восстановления полноценного пригородного сообщения на Сумщине после вражеских ударов по инфраструктуре нужно немного времени", - отметили в "Укрзализныце".

Какие поезда не будут курсировать 16 марта

Итак, 16 марта, не выйдут на маршруты такие пригородные поезда:

  • №7008 Тростянец-Смородино - Люботин;
  • №6261/6262 Люботин - Лебединская;
  • №6267 Лебединская - Сумы;
  • №6019 Сумы - Ворожба;
  • №7011 Люботин - Сумы.

Ограничения на 17 марта

Также 17 марта временно не будет курсировать поезд: №6012/6011 Ворожба - Тростянец-Смородино.

При этом железнодорожники не могут назвать точных дат полного восстановления, поскольку объем работ зависит от ситуации с безопасностью в регионе.

Пассажиров просят сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к неудобствам и внимательно следить за объявлениями на вокзалах и официальными обновлениями онлайн-табло.

Напомним, 14 марта российский беспилотник атаковал пассажирский поезд в Сумской области, попав в хвостовой тепловоз состава сообщением Смородино - Ворожба. По предварительным данным, среди пассажиров и железнодорожников никто не пострадал - людей оперативно эвакуировали.

Кроме того, 12 марта российские войска нанесли удары по железнодорожным станциям и инфраструктуре в Сумской области. В результате атаки были повреждены тепловозы, а также отдельные участки путей.

Все эти инциденты свидетельствуют о системных попытках России нарушить гражданскую логистику и работу железной дороги в приграничном регионе.

