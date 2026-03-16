Часть поездов отменена: "Укрзализныця" предупредила об изменениях на 16-17 марта
На Сумщине временно отменяют пригородные поезда после ударов по железнодорожной инфраструктуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram - канал "Укрзализныци".
Причиной экстренных ограничений стали прицельные удары россиян по железнодорожным объектам региона. Повреждения настолько существенные, что для безопасного проезда поездов специалистам необходимо несколько суток на проведение аварийно-восстановительных работ.
"Для восстановления полноценного пригородного сообщения на Сумщине после вражеских ударов по инфраструктуре нужно немного времени", - отметили в "Укрзализныце".
Какие поезда не будут курсировать 16 марта
Итак, 16 марта, не выйдут на маршруты такие пригородные поезда:
- №7008 Тростянец-Смородино - Люботин;
- №6261/6262 Люботин - Лебединская;
- №6267 Лебединская - Сумы;
- №6019 Сумы - Ворожба;
- №7011 Люботин - Сумы.
Ограничения на 17 марта
Также 17 марта временно не будет курсировать поезд: №6012/6011 Ворожба - Тростянец-Смородино.
При этом железнодорожники не могут назвать точных дат полного восстановления, поскольку объем работ зависит от ситуации с безопасностью в регионе.
Пассажиров просят сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к неудобствам и внимательно следить за объявлениями на вокзалах и официальными обновлениями онлайн-табло.
Напомним, 14 марта российский беспилотник атаковал пассажирский поезд в Сумской области, попав в хвостовой тепловоз состава сообщением Смородино - Ворожба. По предварительным данным, среди пассажиров и железнодорожников никто не пострадал - людей оперативно эвакуировали.
Кроме того, 12 марта российские войска нанесли удары по железнодорожным станциям и инфраструктуре в Сумской области. В результате атаки были повреждены тепловозы, а также отдельные участки путей.
Все эти инциденты свидетельствуют о системных попытках России нарушить гражданскую логистику и работу железной дороги в приграничном регионе.