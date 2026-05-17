Грозовые дожди не отступают, но тепло будет сохраняться: прогноз погоды на неделю (карты)

18:30 17.05.2026 Вс
Дождь будет идти всю неделю?
Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Getty Images)
Следующая неделя в Украине начнется с грозовых дождей, однако весеннее тепло будет сохраняться. Такая погода продержится до пятницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 18 мая, в Украине будет облачно с прояснениями. Умеренные дожди, местами грозы, в большинстве восточных областей без осадков. Утром на востоке, юго-востоке, Закарпатье и в Карпатах местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +19 до +23 градусов;
  • в восточных областях - от +20 до +25 градусов;
  • в центральных областях - от +20 до +22 градусов;
  • в южных областях - от +20 до +22 градусов;
  • в западных областях - от +17 до +22 градусов.

Во вторник, 19 мая, снова ожидаются дожди с грозами по всей стране.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +22 до +27 градусов;
  • в восточных областях - от +23 до +29 градусов;
  • в центральных областях - от +22 до +26 градусов;
  • в южных областях - от +23 до +25 градусов;
  • в западных областях - от +19 до +22 градусов.

В среду, 20 мая, без дождей останутся только западные области Украины.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +22 до +26 градусов;
  • в восточных областях - от +24 до +26 градусов;
  • в центральных областях - от +24 до +26 градусов;
  • в южных областях - от +24 до +26 градусов;
  • в западных областях - от +20 до +24 градусов.

В четверг, 21 мая, в Украине ожидаются дожди, но без гроз.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +25 до +27 градусов;
  • в восточных областях - от +24 до +27 градусов;
  • в центральных областях - от +22 до +27 градусов;
  • в южных областях - от +21 до +26 градусов;
  • в западных областях - от +20 до +24 градусов.

В пятницу, 22 мая, погода существенно не изменится, но будет тепло.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +25 до +27 градусов;
  • в восточных областях - от +25 до +29 градусов;
  • в центральных областях - от +23 до +27 градусов;
  • в южных областях - от +23 до +26 градусов;
  • в западных областях - от +20 до +24 градусов.

Напомним, ранее мы сообщали, что начало мая принесло в Украину настоящее весеннее тепло. В нескольких регионах температура воздуха превысила многолетние климатические нормы, а сразу в шести городах синоптики зафиксировали новые температурные рекорды.

Кроме того, в Укргидрометцентре проанализировали погодные условия в начале мая и объяснили, какие растения на полях, огородах и в садах оказались в зоне риска.

