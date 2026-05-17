Грозовые дожди не отступают, но тепло будет сохраняться: прогноз погоды на неделю (карты)

Следующая неделя в Украине начнется с грозовых дождей, однако весеннее тепло будет сохраняться. Такая погода продержится до пятницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В пятницу, 22 мая , погода существенно не изменится, но будет тепло.

В четверг, 21 мая , в Украине ожидаются дожди, но без гроз.

В среду, 20 мая , без дождей останутся только западные области Украины.

Во вторник, 19 мая , снова ожидаются дожди с грозами по всей стране.

В понедельник, 18 мая , в Украине будет облачно с прояснениями. Умеренные дожди, местами грозы, в большинстве восточных областей без осадков. Утром на востоке, юго-востоке, Закарпатье и в Карпатах местами туман.

Напомним, ранее мы сообщали, что начало мая принесло в Украину настоящее весеннее тепло. В нескольких регионах температура воздуха превысила многолетние климатические нормы, а сразу в шести городах синоптики зафиксировали новые температурные рекорды.

Кроме того, в Укргидрометцентре проанализировали погодные условия в начале мая и объяснили, какие растения на полях, огородах и в садах оказались в зоне риска.