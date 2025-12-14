ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Киев до утра накроет густой туман, резко упадет видимость на дороге

Киев, Воскресенье 14 декабря 2025 22:10
UA EN RU
Киев до утра накроет густой туман, резко упадет видимость на дороге Фото: туман в Киеве - водителей и пешеходов призывают быть осторожными (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Сергей Козачук

В Киеве до утра 15 декабря продержится туман с видимостью 200-500м. Украинский гидрометеорологический центр объявил І уровень опасности (желтый), призывая водителей и пешеходов быть максимально осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Укргидрометцентра.

По данным Укргидрометцентра, туман в Киеве может удерживаться до конца суток 14 декабря, ночью и утром 15 декабря, снижая видимость до 200-500 метров. Объявлен І уровень опасности (желтый).

Специалисты советуют водителям придерживаться таких правил:

  • снизить скорость движения;

  • включить противотуманные фары вместе с ближним светом;

  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

  • включить аварийную световую сигнализацию при остановке;

  • избегать резких маневров на дороге.

Пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными: надевать светоотражающие элементы (фликеры), чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Напомним, что утром воскресенья, 14 декабря столицу Украины засыпало первым снегом.

Ранее синоптики опубликовали краткую климатическую характеристикудекабря и поделился предварительным прогнозом на первый месяц зимы в Украине.

Также напомним, что недавно специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали в разных областях страны 18 новых температурных рекордов за три дня.

