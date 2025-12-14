ua en ru
Київ до ранку накриє густий туман, різко впаде видимість на дорозі

Київ, Неділя 14 грудня 2025 22:10
Київ до ранку накриє густий туман, різко впаде видимість на дорозі Фото: туман у Києві - водіїв та пішоходів закликають бути обережними (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Сергій Козачук

У Києві до ранку 15 грудня протримається туман із видимістю 200-500м. Український гідрометеорологічний центр оголосив І рівень небезпечності (жовтий), закликаючи водіїв і пішоходів бути максимально обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний Telegram-канал Укргідрометцентру.

За даними Укргідрометцентру, туман у Києві може утримуватися до кінця доби 14 грудня, вночі і вранці 15 грудня, знижуючи видимість до 200-500 метрів. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Фахівці радять водіям дотримуватися таких правил:

  • знизити швидкість руху;

  • увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом;

  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

  • увімкнути аварійну світлову сигналізацію при зупинці;

  • уникати різких маневрів на дорозі.

Пішоходам рекомендують бути особливо уважними: одягати світловідбивні елементи (флікери), щоб бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Нагадаємо, що вранці неділі, 14 грудня столицю України засипало першим снігом.

Раніше синоптики опублікували коротку кліматичну характеристику грудня та поділився попереднім прогнозом на перший місяць зими в Україні.

Також нагадаємо, що нещодавно спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 18 нових температурних рекордів за три дні.

