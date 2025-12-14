Київ до ранку накриє густий туман, різко впаде видимість на дорозі
У Києві до ранку 15 грудня протримається туман із видимістю 200-500м. Український гідрометеорологічний центр оголосив І рівень небезпечності (жовтий), закликаючи водіїв і пішоходів бути максимально обережними.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний Telegram-канал Укргідрометцентру.
За даними Укргідрометцентру, туман у Києві може утримуватися до кінця доби 14 грудня, вночі і вранці 15 грудня, знижуючи видимість до 200-500 метрів. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Фахівці радять водіям дотримуватися таких правил:
-
знизити швидкість руху;
-
увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом;
-
тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
-
увімкнути аварійну світлову сигналізацію при зупинці;
-
уникати різких маневрів на дорозі.
Пішоходам рекомендують бути особливо уважними: одягати світловідбивні елементи (флікери), щоб бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.
Нагадаємо, що вранці неділі, 14 грудня столицю України засипало першим снігом.
Раніше синоптики опублікували коротку кліматичну характеристику грудня та поділився попереднім прогнозом на перший місяць зими в Україні.
Також нагадаємо, що нещодавно спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 18 нових температурних рекордів за три дні.