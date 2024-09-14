Киев просил США об ударах ATACMS по авиабазам РФ, но цели изменились, - Reuters

По данным издания, Украина сначала просила США использовать ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских авиабаз, однако теперь потенциальные цели для украинских дальнобойных ударов расширились. В частности туда попали:

российские военные командные центры,

склады горючего и вооружения,

места сосредоточения войск.

Анонимные источники издания сообщили, что Украина передала США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены западным дальнобойным оружием, если это будет разрешено.

Как стало известно, цели изменились после того, как Пентагон заявил, что 90% российских самолетов, которые запускают планерные бомбы, что является одной из главных угроз для Украины, находятся на аэродромах, расположенных минимум в 300 километрах от подконтрольной Украине территории.