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Киев просил США об ударах ATACMS по авиабазам РФ, но цели изменились, - Reuters

Фото: Киев изменил цели в РФ, по которым планирует наносить удары (sill-www army.mil)
Автор: Карина Левицкая

Изначально Киев просил США об ударах ATACMS по авиабазам Российской Федерации. Однако сейчас цели для ударов уже другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, Украина сначала просила США использовать ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских авиабаз, однако теперь потенциальные цели для украинских дальнобойных ударов расширились. В частности туда попали:

  • российские военные командные центры,
  • склады горючего и вооружения,
  • места сосредоточения войск.

Анонимные источники издания сообщили, что Украина передала США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены западным дальнобойным оружием, если это будет разрешено.

Как стало известно, цели изменились после того, как Пентагон заявил, что 90% российских самолетов, которые запускают планерные бомбы, что является одной из главных угроз для Украины, находятся на аэродромах, расположенных минимум в 300 километрах от подконтрольной Украине территории.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в страну передала США список целей для глубоких ударов ATACMS по России.

В то же время, РБК-Украина сообщало, куда смогут достать ВСУ, если США позволят Украине бить по территории России.

Заметим также, что РБК-Украина обратилась к военному эксперту, чтобы узнать, что может скрываться за запретом Запада по ракетным ударам по РФ.

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