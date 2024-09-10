Куда смогут достать ВСУ, если США разрешат Украине бить по территории России (карта)

На этой неделе США могут разрешить Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами по территории России. Если это произойдет, ВСУ смогут достать до района запуска дронов-камикадзе Shahed и других военных объектов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express .

Куда достанет ATACMS

В настоящее время Украина имеет только один вид дальнобойного американского вооружения - баллистические ракеты ATACMS.

Ракеты в версии M57 с унитарной боевой частью имеют дальность до 300 км и вес боевой части 214 кг. Такую же дальность имеет и кассетная M39A1 Block I со 174-кг боевой частью на 300 субэлементов M74.

С территории Украины с логическим отступлением от границы 300 км дальности хватает для того, чтобы ударить по объектам в районе Смоленска и Липецка.

Из прифронтовых районов на Донбассе можно достать не только военные объекты типа авиабазы "Миллерово" и "Ейск", но и объекты под Ростовом-на-Дону, а также известный район запуска дронов-камикадзе Shahed - Приморско-Ахтарск.

Фото: куда достанет ATACMS (defence-ua.com)

Куда достанет AGM-158 JASSM

Уже давно известно, что США планируют передавать Украине крылатые ракеты AGM-158 JASSM. К тому же, на днях появилась информация, что они будут переданы уже этой осенью.

Эти ракеты являются единственным подобным боеприпасом к истребителю F-16. В то же время, дальность применения этих крылатых ракет, имеющих 450-киллограмовую боевую часть, составляет в базовой версии до 370 км.

Хотя разница дальности между ATACMS составляет всего 70 км, это расстояние позволяет формально дотянуться до Новороссийска, который стал основной базой для останков российского Черноморского флота, а также объектов в районе Краснодара. А кроме того, на северном направлении может доставать уже до Калуги и Тулы.

Defence Express отмечает, что такое расстояние предельно для этой версии крылатой ракеты. А ее маршрут довольно сложен, с целью обхода позиций вражеской противовоздушной обороны, а потому практическая дальность применения этих ракет может быть меньше.

"Существует версия AGM-158B JASSM-ER, которая имеет дальность уже около 900 км при аналогичных других параметрах. И хотя конечно ее передача довольно сомнительна, но такое расстояние это уже о районах Санкт-Петербурга, Вологды, Нижнего Новгорода, Тольятти, Астрахани Грозного", - добавило издание.

Фото: куда достанет AGM-158 JASSM (defence-ua.com)

Куда достанет Storm Shadow

Британия также может дать "зеленый свет" на использование своих крылатых ракет Storm Shadow по территории России .

В настоящее время именно эта ракета наиболее дальнобойная - ее оригинальная дальность составляет 560 км. Таким образом, ВСУ смогут достать, при этом с определенным запасом, до самого района Москвы, а также военных объектов рядом с такими городами, как Тверь, Рязань и Тамбов.

На других направлениях такой дальности хватит для того, чтобы достать военные объекты в районе Сочи, Ставрополя, Майкопа и Волгограда.

"Но необходимо помнить, что это крылатая ракета, а потому реальная дальность применения будет меньше", - отмечает Defence Express.

Фото: куда достанет Storm Shadow (defence-ua.com)