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Київ просив США про удари ATACMS по авіабазах РФ, але цілі змінились, - Reuters

Фото: Київ змінив цілі в РФ по яким планує наносити удари (sill-www army.mil)
Автор: Каріна Левицька

Від самого початку Київ просив США про удари ATACMS по авіабазах Російської Федерації. Однак наразі цілі для ударів вже інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, Україна спершу просила США використовувати ракети великої дальності ATACMS для ураження російських авіабаз, однак тепер потенційні цілі для українських далекобійних ударів розширились. Зокрема туди потрапили:

  • російські військові командні центри,
  • склади пального й озброєння,
  • місця зосередження військ.

Анонімні джерела видання повідомили, що Україна передала США і Великій Британії список потенційних цілей на території Росії, які можуть бути уражені західною далекобійною зброєю, якщо це буде дозволено.

Як стало відомо, цілі змінились після того, як Пентагон заявив, що 90% російських літаків, які запускають планерні бомби, що є однією з головних загроз для України, знаходяться на аеродромах, розташованих щонайменше за 300 кілометрів від підконтрольної Україні території.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Україна передала США список цілей для глибоких ударів ATACMS по Росії.

Водночас РБК-Україна повідомляло, куди зможуть дістати ЗСУ, якщо США дозволять Україні бити по території Росії.

Зауважимо також, що РБК-Україна звернулось до військового експерта, щоб дізнатись, що може ховатись за забороною Заходу щодо ракетних ударів по РФ.

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