ua en ru
Чт, 08 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Посольство США предупредило об угрозе удара по Украине в ближайшие дни

Киев, Четверг 08 января 2026 20:35
UA EN RU
Посольство США предупредило об угрозе удара по Украине в ближайшие дни Иллюстративное фото: Россия может нанести по Украине массированный удар (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия может нанести по Украине новый массированный удар в ближайшие несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение ближайших нескольких дней", - сказано в сообщении.

Дипломатическое ведомство рекомендует:

  • заранее определить места укрытий до объявления воздушной тревоги.
  • загрузить на мобильный телефон надежное приложение для оповещения о воздушной тревоге;
  • немедленно укрыться при объявлении воздушной тревоги.
  • следить за местными СМИ для получения срочных новостей и быть готовыми скорректировать свои планы;
  • иметь запасы воды, еды и медикаментов;
  • в случае чрезвычайной ситуации следовать указаниям украинских должностных лиц и экстренных служб.

Угроза новой атаки

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что очень важно реагировать на воздушные тревоги и постоянно спускаться в укрытие.

По его словам, российские оккупанты могут провести новый массированный удар по Украине уже сегодня, 8 января, ночью.

Он уточнил, что враг хочет воспользоваться непогодой - в Украину пришло резкое похолодание.

В частности, уже завтра, 9 января, в Киеве ожидается до 10 градусов мороза. На этом фоне энергетики в столице перешли на усиленный режим работы.

Также завтра в Киеве продолжат действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей. ДТЭК уже их опубликовал. Свет могут отключать и вне графиков, поскольку из-за непогоды возможны аварии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война в Украине Ракетный удар Атака дронов
Новости
В Украине сменили глав четырех ОВА: указы Зеленского
В Украине сменили глав четырех ОВА: указы Зеленского
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка