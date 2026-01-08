Посольство США предупредило об угрозе удара по Украине в ближайшие дни
Россия может нанести по Украине новый массированный удар в ближайшие несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение ближайших нескольких дней", - сказано в сообщении.
Дипломатическое ведомство рекомендует:
- заранее определить места укрытий до объявления воздушной тревоги.
- загрузить на мобильный телефон надежное приложение для оповещения о воздушной тревоге;
- немедленно укрыться при объявлении воздушной тревоги.
- следить за местными СМИ для получения срочных новостей и быть готовыми скорректировать свои планы;
- иметь запасы воды, еды и медикаментов;
- в случае чрезвычайной ситуации следовать указаниям украинских должностных лиц и экстренных служб.
Угроза новой атаки
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что очень важно реагировать на воздушные тревоги и постоянно спускаться в укрытие.
По его словам, российские оккупанты могут провести новый массированный удар по Украине уже сегодня, 8 января, ночью.
Он уточнил, что враг хочет воспользоваться непогодой - в Украину пришло резкое похолодание.
В частности, уже завтра, 9 января, в Киеве ожидается до 10 градусов мороза. На этом фоне энергетики в столице перешли на усиленный режим работы.
Также завтра в Киеве продолжат действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей. ДТЭК уже их опубликовал. Свет могут отключать и вне графиков, поскольку из-за непогоды возможны аварии.