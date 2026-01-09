В Киеве серия громких взрывов на фоне угрозы баллистики

Сегодня, 9 января, после дроновой атаки Российская Федерация ударила по Киеву баллистикой.

Об этом сообщает РБК-Украина .

В Киеве было слышно серию ударов. Отметим, что ракетная атака на город происходит на фоне дроновых ударов. Прямо сейчас над городом также летают "Шахеды".

Немного ранее Воздушные силы Украины сообщили о том, что по стране запустили ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Дроновая атака по Киеву

Сегодня ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил о массированной атаке дронов РФ. В результате погибли двое людей, еще пятеро пострадавших.

В результате удара пострадали также Дарницкий, Деснянский, Днепровский. Печерский, Шевченковский районы. Угроза "шахедных" ударов продолжается.