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Трамп готовит "вознаграждение" для Путина за соблюдение перемирия с Украиной, - WSJ

14:30 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Трамп готовит "вознаграждение" для Путина за соблюдение перемирия с Украиной, - WSJ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину с новым выгодным для Кремля предложением, если тот выполнит требование Вашингтона по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как удалось узнать журналистам, украинские и европейские чиновники возмущены недавними действиями и решениями Трампа.

По мнению политиков в Киеве и Брюсселе, президент США избрал ошибочный подход к мирным переговорам. Они уверены, что завершить войну можно, только усиливая давление на Россию, а не на Украину.

Украинские и европейские чиновники считают, что Путин использует любую экономическую поддержку со стороны США для пополнения российского военного бюджета и продолжения боевых действий.

14 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за предложения Трампа закупать дизельное топливо у России.

"Жаль, что мы теряем сильного партнера... Мы не можем быть слабыми. Иначе мы не сможем выжить", - подчеркнул Зеленский.

Однако проблема заключается в том, что Трамп пока не намерен прекращать попытки "задобрить" главу Кремля.

Источники в Белом доме сообщили СМИ, что американский президент планирует сначала снизить интенсивность боевых действий между Россией и Украиной, а затем предложить Путину новые договоренности.

По данным источников, они будут предусматривать экономические и политические преимущества для России в обмен на соблюдение более длительного прекращения огня. О чем конкретно идет речь - пока не раскрывается.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как Трамп сорвал соглашение о расширенных гарантиях безопасности для Украины.

Кроме того, стало известно, что сейчас президент США очень "взбешен" и может остановить обмен разведданными с Украиной.

Также мы писали, как американские сенаторы пытаются остановить Трампа на фоне последних событий.

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