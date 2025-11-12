ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Киев для переселенцев: сколько ВПЛ приютила столица и какую помощь оказывает

Киев, Среда 12 ноября 2025 14:57
UA EN RU
Киев для переселенцев: сколько ВПЛ приютила столица и какую помощь оказывает Сколько переселенцев в Киеве (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве сейчас зарегистрировано 433 214 человек со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), среди которых более 70 тысяч детей и более 75 тысяч пенсионеров. Это значительно больше, чем было в предыдущие годы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Переселенцы в Киеве получают те же права и социальные услуги

Переселенцы в столице получают те же права и социальные услуги, что и киевляне, включая доступ к медицине, образованию, материальную помощь и бесплатный проезд в транспорте для социально незащищенных групп.

"Киев остается городом, который принимает, поддерживает и помогает людям, потерявшим дом из-за российской агрессии", - подчеркнула заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

По ее словам, количество переселенцев ежегодно растет: в 2022 году - было более 170 тысяч, в 2023-м - 370 тысяч, а в 2024-м - более 420 тысяч.

Социальная поддержка ВПЛ: программа "Забота. Навстречу киевлянам"

Киев предоставляет внутренне перемещенным лицам комплексную помощь через городскую целевую программу:

  • материальная помощь малообеспеченным: в 2025 году 22 тысяч человек получили выплаты на сумму 58 млн грн;
  • бесплатное питание для детей: в школах и детсадах ВПЛ потратили 200 млн грн;
  • компенсация за проезд в транспорте: 38 тысяч человек получили льготы на сумму 32 млн грн;
  • помощь от территориальных центров социального обслуживания: более 1 900 человек получают продуктовые наборы, горячее питание, средства гигиены и медицинские комплекты.

Кроме того, в 8 столичных интернатах проживают 335 переселенцев из 2 350 воспитанников, что составляет более 15% от общего количества. Все они имеют полный доступ к социальным и медицинским услугам.

Интеграция переселенцев и консультационная поддержка

Для помощи ВПЛ город совместно с БФ "Рокада" создал коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской центр комплексной помощи внутренне перемещенным лицам". Здесь внутренне перемещенные лица смогут получить:

  • первичную юридическую и психологическую помощь;
  • социальное сопровождение;
  • консультации по восстановлению документов;
  • участие в культурных и образовательных мероприятиях.

Телефон для обращений: 050-879-78-66.

Медицинские услуги для переселенцев

ВПЛ имеют полноценный доступ к медицинским учреждениям Киева и могут выбирать семейного врача независимо от места регистрации.

Через городские программы "Поддержка и развитие отрасли здравоохранения столицы" и "Общественное здоровье" переселенцы получают дорогостоящие медицинские услуги: помощь при хронических заболеваниях, поддержка онкопациентов, дорогостоящие обследования и реабилитация.

Читайте также о том, что государство будет компенсировать ВПЛ большую часть стоимости ипотеки.

Ранее мы писали о том, почему ВПЛ стали меньше обращаться в Службу занятости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Министерство социальной политики Внутренне перемещенные лица
Новости
ВСУ отошли из Ровнополья на выгодные рубежи, противник остановлен, - Силы обороны Юга
ВСУ отошли из Ровнополья на выгодные рубежи, противник остановлен, - Силы обороны Юга
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа