ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Государство будет компенсировать ВПЛ большую часть стоимости ипотеки: Шуляк рассказала детали

Украина, Понедельник 13 октября 2025 19:05
UA EN RU
Государство будет компенсировать ВПЛ большую часть стоимости ипотеки: Шуляк рассказала детали Фото: Елена Шуляк (facebook.com_ShuliakOlena)
Автор: Юлия Бойко

На программу льготной ипотеки "єОселя" в проекте Госбюджета на 2026 год заложено 5 млрд грн.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина.

Ожидается, что прирост заемщиков будет расти за счет внутренне перемещенных лиц, которым упрощают условия участия и для которых государство будет компенсировать участие в программе. В частности, первый взнос за жилье с помощью "єОсели" может уменьшиться до 120 тыс. грн.

По ее словам, в проекте Государственного бюджета на 2026 год на реализацию программ "єВідновлення", "єОселя" и на жилье для ВПЛ заложили суммарно 26 млрд грн. Ожидается, что именно программа льготной ипотеки будет в следующем году пользоваться увеличенным спросом из-за того, что условия ее участия упростили для ВПЛ, а также ввели государственную компенсацию для этого. Всего на финансирование "єОсели" выделили 5 млрд грн и программу намерены докапитализировать.

Планируется, что государство будет платить 70% первого взноса. Но есть одно условие - жилье должно быть не дороже 2 млн грн. Кроме этого, государство берет на себя уплату 70% ставки в первый год участия в программе. Но также есть условие - не более 150 тыс. грн общего размера годового платежа. Также государство берет на себя обязательства по уплате 40 тыс. грн разовой комиссии банка на предоставление кредита, сборов и страховых платежей по кредиту.

"А теперь простые подсчеты: первый взнос в размере 20% для жилья, которое стоит 2 млн грн, составляет 400 тыс. грн. Но если государство оплатит 70% из них, для ВПЛ первый взнос составит 120 тыс. грн. То есть участие в программе еОселя станет намного доступнее. Таким образом, количество ВПЛ, которые смогут приобрести с ее помощью жилье, может возрасти", - пояснила Шуляк.

Она отметила, что ранее возможность участия переселенцев в программе была значительно ограничена из-за неподъемных с финансовой точки зрения условий участия: уплата 20% стоимости жилья в качестве первого взноса и 7% кредитной ставки. Но теперь эти условия могут стать для них более посильными.

Нардеп также акцентировала, что изменения в программе "єОселя" влияют положительно на участие в ней переселенцев. Так, по состоянию на конец 2024 года, воспользоваться "єОселя" смогли только 340 переселенцев. По состоянию на сейчас - около тысячи.

Наиболее популярным регионом, где украинцы покупают жилье по программе "єОселя", является Киевская область - для этого региона выдано 5,7 тыс. кредитов. На втором месте - Киев с 4,4 тыс. кредитов. На третьем ожидаемо Львовская область - 1,2 тыс., Ивано-Франковская и Одесская - по почти 1 тыс. кредитов.

"Мы видим типичную тенденцию - столица уже который год подряд не является городом, где украинцы хотят селиться больше всего. Это понятно и учитывая ситуацию с безопасностью, и учитывая цены на недвижимость", - рассказала парламентарий.

Напоследок она добавила, что "єОселя" для многих украинских девелоперов стала существенной поддержкой. Из-за войны, которая привела к остановке строительства, разрушению объектов и существенному падению спроса со стороны потенциальных инвесторов, значительное количество девелоперских компаний было вынуждено уйти с рынка, и треть объектов "первички", которая начала строиться в 2022-м, так и не была достроена, и только 15% объектов было введено в эксплуатацию вовремя. Поэтому те компании, которые на рынке остались, сейчас работают, в частности, за счет ипотечной программы еОселя, а также программы компенсаций "єВідновлення".

"Надеюсь, что это действительно поддержит рынок "первички", ведь у некоторых девелоперов, насколько мне известно, программа "єОселя" может давать до четверти продаж", - отметила Елена Шуляк.

Ранее Елена Шуляк рассказала, как государство решает проблему того, что кредиты по "єОселя" выросли втрое, но ВПО ими почти не пользуются.

Напомним, в сентябре Шуляк рассказывала, что для ВПЛ, которые решат покупать жилье по программе "єОселя", первый взнос вскоре может уменьшиться до 120 тыс. гривен, а 70% суммы за проценты по кредиту в первый год может платить государство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк Внутренне перемещенные лица
Новости
"Мы разберемся": Трамп намекнул, что после Газы планирует решить войну в Украине
"Мы разберемся": Трамп намекнул, что после Газы планирует решить войну в Украине
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит