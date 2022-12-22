Киев получил партию гумпомощи от Дании: что в нее вошло

По его словам, девять мощных генераторов прибыли из Оденсе - города-побратима Киева.

Фото: в Киев прибыли генераторы (t.me/vitaliy_klitschko)

Кличко отметил, что восемь генераторов специалисты установят в котельных для того, чтобы обеспечить теплоснабжением дома столицы во время отключений электроэнергии.

"Один из генераторов установят в Киевском гериатрическом пансионате, где помощь получают одинокие люди пенсионного возраста, киевляне с инвалидностью", - добавил мэр.