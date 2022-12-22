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Киев получил партию гумпомощи от Дании: что в нее вошло

Фото: Киев получил партию гумпомощи от Дании (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 22 декабря, в Киев из Дании доставили партию гуманитарной помощи, в которую вошли мощные генераторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

По его словам, девять мощных генераторов прибыли из Оденсе - города-побратима Киева.

Фото: в Киев прибыли генераторы (t.me/vitaliy_klitschko)

Кличко отметил, что восемь генераторов специалисты установят в котельных для того, чтобы обеспечить теплоснабжением дома столицы во время отключений электроэнергии.

"Один из генераторов установят в Киевском гериатрическом пансионате, где помощь получают одинокие люди пенсионного возраста, киевляне с инвалидностью", - добавил мэр.

Напомним, ранее стало известно, что Грузия передала Украине 25 мощных генераторов в качестве гумпомощи.

Также мы писали, что Херсонская область получила от Израиля 17 генераторов.

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ДанияКиевгенераторВиталий Кличко