Київ отримав партію гумдопомоги від Данії: що до неї увійшло

У четвер, 22 грудня, до Києва з Данії доправили партію гуманітарної допомоги, до якої увійшли потужні генератори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram .
За його словами, дев'ять потужних генераторів прибули з Оденсе – міста-побратима Києва.
Фото: до Києва прибули генератори (t.me/vitaliy_klitschko)
Кличко зазначив, що вісім генераторів фахівці встановлять до котелень для того, щоб забезпечити теплопостачанням будинку столиці під час відключень електроенергії.
"Один із генераторів встановлять у Київському геріатричному пансіонаті, де допомогу отримують самотні люди пенсійного віку, кияни з інвалідністю", - додав мер.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Грузія передала Україні 25 потужних генераторів як гумдопомогу .
Також ми писали, що Херсонська область отримала від Ізраїлю 17 генераторів .
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