Соглашение об окончании войны в Украине может быть согласовано в ближайшее время, - Politico

Рамочное соглашение о прекращении войны России против Украины могут согласовать уже в ближайшее время. Его представят Украине и Евросоюзу, как принятое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, команда американского президента Дональда Трампа проводила переговоры с Москвой без участия Евросоюза и Украины. Итог переговоров Киеву Белый дом собирается подать уже как итоговое и принятое решение.

По словам источника Politico, на президента Украины Владимира Зеленского якобы давят внутренние коррупционные скандалы, а также продвижение армии РФ сразу на нескольких направлениях. В США уверены, что по этим причинам украинская власть будет вынуждена принять предложенные условия.

Отмечается, что Зеленскому новый план США могут представить уже завтра, 20 ноября, во время встречи с делегацией американских военных.

Ранее издание Axios писало, что США и РФ обсуждают мирный план из 28 пунктов, в который входят четыре категории: мир в Украине, гарантии ее безопасности, безопасность в Европе, а также будущие отношения США, РФ и Украины.