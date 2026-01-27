Киев до обеда накроет туман: в КГГА предупреждают водителей об опасности на дорогах

В первой половине дня 27 января в Киеве ожидается туман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Видимость составит 200-500 метров, из-за чего объявлен первый уровень опасности, желтый.
Специалисты призывают водителей быть особенно внимательными во время движения в условиях тумана и соблюдать базовые правила безопасности.
Прежде всего рекомендуется снизить скорость и не спешить, чтобы иметь достаточно времени для реагирования на дорожную ситуацию.
Противотуманные фары следует включать вместе с ближним светом, чтобы улучшить видимость и сделать автомобиль более заметным для других участников движения.
Важно держать безопасную дистанцию до транспортных средств впереди и избегать опасного сближения.
В случае вынужденной остановки необходимо обязательно включить аварийную световую сигнализацию, чтобы предупредить других водителей.
Кроме того, эксперты советуют отказаться от резких маневров и торможений, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.
"Призываем пешеходов быть внимательными, надевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", - отмечают в КГГА.
Напомним, в Украине во вторник, 27 января, ожидается контрастная погода с осадками, сильным ветром и значительной разницей температур между регионами.
В большинстве регионов ожидается облачная погода с мокрым снегом или дождем. На востоке существенных осадков не прогнозируют.
По всей Украине усилится юго-восточный ветер - местами порывистый, лишь на западе он будет умеренным.
В столице 27 января возможны мокрый снег и ледяной дождь, что может вызвать гололед. Температура ночью и днем составит от -1 до -4 градусов. Также синоптики предупреждают о сильном порывистом ветре.
Напомним, ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, действительно ли этот январь в Украине - холоднее нормы, и какой может быть погода в начале февраля.