Киев до обеда накроет туман: в КГГА предупреждают водителей об опасности на дорогах

Фото: туман в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марина Балабан

В первой половине дня 27 января в Киеве ожидается туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Видимость составит 200-500 метров, из-за чего объявлен первый уровень опасности, желтый.

Специалисты призывают водителей быть особенно внимательными во время движения в условиях тумана и соблюдать базовые правила безопасности.

Прежде всего рекомендуется снизить скорость и не спешить, чтобы иметь достаточно времени для реагирования на дорожную ситуацию.

Противотуманные фары следует включать вместе с ближним светом, чтобы улучшить видимость и сделать автомобиль более заметным для других участников движения.

Важно держать безопасную дистанцию до транспортных средств впереди и избегать опасного сближения.

В случае вынужденной остановки необходимо обязательно включить аварийную световую сигнализацию, чтобы предупредить других водителей.

Кроме того, эксперты советуют отказаться от резких маневров и торможений, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

"Призываем пешеходов быть внимательными, надевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", - отмечают в КГГА.

 

Погода в Украине 27 января

Напомним, в Украине во вторник, 27 января, ожидается контрастная погода с осадками, сильным ветром и значительной разницей температур между регионами.

В большинстве регионов ожидается облачная погода с мокрым снегом или дождем. На востоке существенных осадков не прогнозируют.

По всей Украине усилится юго-восточный ветер - местами порывистый, лишь на западе он будет умеренным.

Погода в Киеве

В столице 27 января возможны мокрый снег и ледяной дождь, что может вызвать гололед. Температура ночью и днем составит от -1 до -4 градусов. Также синоптики предупреждают о сильном порывистом ветре.

Напомним, ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, действительно ли этот январь в Украине - холоднее нормы, и какой может быть погода в начале февраля.

