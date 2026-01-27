Киев до обеда накроет туман: в КГГА предупреждают водителей об опасности на дорогах

Видимость составит 200-500 метров, из-за чего объявлен первый уровень опасности, желтый.

Специалисты призывают водителей быть особенно внимательными во время движения в условиях тумана и соблюдать базовые правила безопасности.

Прежде всего рекомендуется снизить скорость и не спешить, чтобы иметь достаточно времени для реагирования на дорожную ситуацию.

Противотуманные фары следует включать вместе с ближним светом, чтобы улучшить видимость и сделать автомобиль более заметным для других участников движения.

Важно держать безопасную дистанцию до транспортных средств впереди и избегать опасного сближения.

В случае вынужденной остановки необходимо обязательно включить аварийную световую сигнализацию, чтобы предупредить других водителей.

Кроме того, эксперты советуют отказаться от резких маневров и торможений, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

"Призываем пешеходов быть внимательными, надевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", - отмечают в КГГА.