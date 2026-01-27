Київ до обіду накриє туман: у КМДА попереджають водіїв про небезпеку на дорогах

Видимість становитиме 200-500 метрів, через що оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Фахівці закликають водіїв бути особливо уважними під час руху в умовах туману та дотримуватися базових правил безпеки.

Насамперед рекомендується зменшити швидкість і не поспішати, щоб мати достатньо часу для реагування на дорожню ситуацію.

Протитуманні фари варто вмикати разом із ближнім світлом, аби покращити видимість і зробити автомобіль помітнішим для інших учасників руху.

Важливо тримати безпечну дистанцію до транспортних засобів попереду та уникати небезпечного зближення.

У разі вимушеної зупинки необхідно обов’язково ввімкнути аварійну світлову сигналізацію, щоб попередити інших водіїв.

Крім того, експерти радять відмовитися від різких маневрів і гальмувань, які можуть призвести до втрати контролю над автомобілем.

"Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби", - наголошують у КМДА.